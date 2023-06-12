Доллар снова дешевеет: обменные пункты обновили курсы валют

Средний курс доллара по Украине утро на 12 июня упал на 5 копеек до 37,30 гривен в продаже. Курс евро упал на 5 копеек до 40,40 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,80 гривен, евро по 39,70 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с июля 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 12 июня составляет 39,4082 гривен за евро (+0,1463 гривен).

Межбанк

По данным НБУ, ситуация на безналичном рынке на прошлой неделе улучшилась. НБУ для поддержания баланса продал за неделю 278 млн долларов, что значительно меньше, чем неделей ранее (457 млн долларов). Всего с начала года НБУ продал 10,894 млрд долларов.

Пока в НБУ не планируют менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке. В НБУ также не видят повода для беспокойства в связи с рекордно высокими объемами продажи валюты на межбанке, поскольку эти интервенции покрываются за счет международной помощи, а резервы Украины растут.

В частности, за май резервы выросли на 3,8% до 37,3 млрд долларов - максимума за 11 лет.

Международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. На валютные счета правительства в НБУ поступило 4,323 млрд долларов.