Долар знов по 45 грн: де дешевше купувати валюту 21 липня та який курс у ПриватБанку

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Найвигідніший варіант: В обмінниках середня вартість долара становить 44,75 гривні (100 доларів обійдуться у 4 475 грн).

В обмінниках середня вартість долара становить 44,75 гривні (100 доларів обійдуться у 4 475 грн). Курси у державних банках: ПриватБанк продає долари в касах по 44,90 грн (для карток - 45,04 грн), а Ощадбанк у мобільному додатку - по 44,90 грн (для карток - 45,00 грн).

ПриватБанк продає долари в касах по 44,90 грн (для карток - 45,04 грн), а Ощадбанк у мобільному додатку - по 44,90 грн (для карток - 45,00 грн). Середні показники на ринку: За даними порталу Minfin станом на 21 липня, середній курс купівлі долара в банках тримається поблизу психологічної межі у 45 гривень і становить 44,93 грн.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,90 гривні, однак для карткових операцій вартість валюти становить 45,04 гривні.

Ощадбанк у мобільному додатку продає валюту по 44,90 гривень, а ось для карткових операцій курс долара - 45 гривень.

Заззначимо, за даними порталу Minfin, середній курс купівлі долара в банках сьогодні тримається поблизу психологічної межі у 45 гривень - курс станом на 21 липня становить 44,93 гривні.

Щодо обмінних пунктів, то середня вартість доларів там сьогодні становить 44,75 гривні.

Де вигідніше купувати валюту та скільки коштують 100 доларів?

Розрахунок вартості придбання 100 доларів за курсом вказаних фінансових установ та середніми показниками ринку:

В обмінниках (найвигідніше): При середньому курсі 44,75 гривні 100 доларів коштуватимуть 4 475 гривень.

В Ощадбанку (у мобільному додатку): За курсом 44,90 гривні за 100 доларів доведеться заплатити 4 490 гривень.

У касах ПриватБанку: За курсом 44,90 гривні сума становитиме 4 490 гривень.

У середньому по банках (за даними порталу Minfin): При курсі 44,93 гривні 100 доларів коштуватимуть 4 493 гривні.

Для карткових операцій в Ощадбанку: За курсом 45,00 гривень сума складе 4 500 гривень.

Для карткових операцій у ПриватБанку (найдорожче): За курсом 45,04 гривні 100 доларів обійдуться у 4 504 гривні.