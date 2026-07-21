Доллар снова по 45 грн: где дешевле покупать валюту 21 июля и какой курс в ПриватБанке

Курс доллара в Украине снова вплотную приблизился к психологической отметке в 45 гривен. Однако ситуация на рынке неоднородна: стоимость доллара заметно отличается в зависимости от того, где его покупать - в кассах госбанков, через мобильные приложения, по карточным операциям или в обменных пунктах.
Где сейчас выгоднее всего покупать доллары - в обменниках, кассах банков или через мобильные приложения - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,90 грн, однако для карточных операций стоимость валюты составляет 45,04 грн.
Ощадбанк в мобильном приложении продает валюту по 44,90 гривен, а вот для карточных операций курс доллара - 45 гривен.
Отметим, по данным портала Minfin, средний курс покупки доллара в банках сегодня держится вблизи психологического предела в 45 гривен - курс по состоянию на 21 июля составляет 44,93 гривны.
Что касается обменных пунктов, то средняя стоимость долларов сегодня составляет 44,75 гривны.
Расчет стоимости приобретения 100 долларов по курсу указанных финансовых учреждений и средним показателям рынка:
В обменниках (выгоднее всего): При среднем курсе 44,75 гривны 100 долларов будут стоить 4 475 гривен.
В Ощадбанке (в мобильном приложении): По курсу 44,90 гривны за 100 долларов придется заплатить 4 490 гривен.
В кассах ПриватБанка: По курсу 44,90 грн сумма составит 4 490 гривен.
В среднем по банкам (по данным портала Minfin): При курсе 44,93 гривны 100 долларов обойдется в 4 493 гривны.
Для карточных операций в Ощадбанке: По курсу 45,00 гривен сумма составит 4 500 гривен.
Для карточных операций в ПриватБанке (дороже всего): По курсу 45,04 гривны 100 долларов обойдутся в 4 504 гривны.
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