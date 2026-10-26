Долар злетів до історичного максимуму: курс НБУ на 27 жовтня та що тисне на валюту

Національний банк України оновив офіційні курси долара та євро на вівторок, 27 жовтня. Американська валюта встановила історичний максимум, а європейська наблизилася до 51 гривні.

Що відбувається на валютному ринку та які чинники впливають на курс, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На вівторок, 27 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн, тоді як у понеділок, 26 жовтня, він становив 45,20 грн. Таким чином, американська валюта подорожчала на 33 копійки та оновила історичний максимум.

Офіційний курс євро також зріс. Якщо 26 жовтня європейська валюта коштувала 50,57 грн, то на 27 жовтня НБУ встановив курс на рівні 50,95 грн. Зростання становить 38 копійок.

Фото: курс валют НБУ на 27 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Які фактори тиснуть на валюту?

Як розповів у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, на валютний ринок України впливають одразу кілька економічних чинників – значне перевищення імпорту над експортом, подорожчання енергоносіїв та прискорення інфляції.

Одним із ключових чинників тиску залишається зовнішньоторговельний дефіцит. За дев’ять місяців імпорт товарів в Україну перевищив 75,1 млрд доларів, тоді як експорт становив майже 29,6 млрд доларів. Різниця між ними сягнула близько 45,5 млрд доларів.

Додаткове навантаження створюють високі ціни на нафту та нафтопродукти. Через це зростає вартість імпорту пального, а також витрати українського бізнесу. Під час масованих російських атак підприємства стикаються і з додатковими витратами на забезпечення енергією.

Ще одним чинником є прискорення інфляції. У вересні ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція досягла 10%. За оцінками, у жовтні зростання цін може становити 1,7–2%, що відповідатиме приблизно 10,9–11,2% у річному вимірі.

За словами Тараса Лєсового, першопричиною багатьох економічних негараздів залишається війна.

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