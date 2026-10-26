ua en ru
Пн, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар взлетел до исторического максимума: курс НБУ на 27 октября и что давит на валюту

15:51 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар взлетел до исторического максимума: курс НБУ на 27 октября и что давит на валюту Фото: Национальный банк Украины установил новые официальные курсы доллара и евро на 27 октября (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Национальный банк Украины обновил официальные курсы доллара и евро на вторник, 27 октября. Американская валюта установила исторический максимум, а европейская приблизилась к 51 гривне.

Что происходит на валютном рынке и какие факторы влияют на курс, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На вторник, 27 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,53 грн, тогда как в понедельник, 26 октября, он составил 45,20 грн. Таким образом, американская валюта подорожала на 33 копейки и обновила исторический максимум.

Официальный курс евро тоже вырос. Если 26 октября европейская валюта обошлась в 50,57 грн, то на 27 октября НБУ установил курс на уровне 50,95 грн. Рост составляет 38 копеек.

Доллар взлетел до исторического максимума: курс НБУ на 27 октября и что давит на валюту
Фото: курс валют НБУ на 27 октября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Курс валют на 26 октября: доллар и евро подорожали в обменниках и банках

Какие факторы давят на валюту?

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, на валютный рынок Украины влияют сразу несколько экономических факторов – значительное превышение импорта над экспортом, удорожание энергоносителей и ускорение инфляции.

Одним из ключевых факторов давления остается внешнеторговый дефицит. За девять месяцев импорт товаров в Украину превысил 75,1 млрд долларов, в то время как экспорт составил почти 29,6 млрд долларов. Разница между ними составила около 45,5 млрд долларов.

Дополнительную нагрузку создают высокие цены на нефть и нефтепродукты. Поэтому растет стоимость импорта горючего, а также расходы украинского бизнеса. В ходе массированных российских атак предприятия сталкиваются и с дополнительными затратами на обеспечение энергией.

Еще одним фактором является ускорение инфляции. В сентябре цены выросли на 2,1%, а годовая инфляция достигла 10%. По оценкам, в октябре рост цен может составить 1,7–2%, что будет соответствовать примерно 10,9–11,2% в годовом исчислении.

По словам Тараса Лесового, первопричиной многих экономических проблем остается война.

Читайте также: Спрос на валюту может возрасти: что будет с курсом доллара в ноябре

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
Новости
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом