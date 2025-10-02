Долар у жовтні: які чинники впливатимуть на валютний курс в Україні

Основні чинники

Вона нагадала, що 23 жовтня відбудеться засідання монетарного комітету НБУ, де можуть обговорювати зміну облікової ставки.

"Також у жовтні активізується бюджетний процес: остаточний показник середньорічного курсу та розмір дефіциту на 2026 рік стануть відомі під час ухвалення бюджету", - сказала вона.

За її словами, будь-які зміни можуть створити тиск на гривню або навпаки її підтримати. "Восени планують затвердити план надходжень, що безпосередньо впливатиме на обсяги інтервенцій НБУ. На бізнес-клімат і валютний попит впливатимуть також безпекова ситуація і загрози атакам на енергетичну інфраструктуру", - зазначила Золотько.

Ситуація на валютному ринку

Вона підкреслила, що головними рушіями коливань долара залишаються баланс попиту та пропозиції валюти, який забезпечує НБУ.

"Незважаючи на високий рівень невизначеності, ситуація на валютному ринку залишається керованою. НБУ має інструменти й ресурси для підтримки відносної стабільності курсу та передбачуваності ринку, тому ймовірність значних девальваційних шоків у найближчому періоді залишається низькою", - пояснила вона.

Валютні продажі НБУ

За її словами, валютні продажі регулятора у вересні склали 2,290 млрд доларів, що на 15% менше, ніж у серпні (2,697 млрд доларів). Ці операції проводилися за сприятливих ринкових умов і згладжували різкі падіння курсу під час піків попиту", - сказала вона.

Золотько додала, що щотижневі продажі становили приблизно 0,44-0,65 млрд доларів, що дозволяло покривати додатковий попит понад звичайні потреби населення.

"Водночас великі обсяги валютних операцій у вересні не вичерпували резерви. Їх нинішній запас покриває приблизно 4,5-5 місяців критичного імпорту", - уточнила експертка.

Роль облікової ставки

Вона наголосила, що навіть при збереженні високого дефіциту у 2025 році країна може уникнути гострого дефіциту валюти.

"Усе це допомагає підтримувати відносну стабільність курсу. Крім того, НБУ своїми діями готовий пом’якшувати піки попиту. Важливою залишається також висока облікова ставка, яка утримує частину ліквідності в гривні і тим самим обмежує попит на долари", - підсумувала Золотько.