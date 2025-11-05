Долар здорожчав, євро продовжує дешевшати: новий курс в обмінниках

Станом на ранок 5 листопада середній курс продажу долара підвищився на 2 копійки порівняно з 4 листопада і становить 42,28 гривні, курс євро знизився на 3 копійки до 48,76 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,72 гривні (+0,01), євро по 48,16 гривні (-0,05).

До закриття міжбанку 4 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,05-42,08 грн/долар (купівля-продаж) -– порівняно із закриттям 3 листопада зростання становило 4 копійки.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 3 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 11 центів. На 4 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,14 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 5 листопада порівняно з попереднім днем на 3 копійки – до 42,0725. Курс євро, зі свого боку, знизився і дорівнює 48,3329. Зниження порівняно з попереднім днем становило 9 копійок.

З початку року курс долара підвищився на 5 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. При цьому з 1 жовтня долар зріс на 93 копійки. На початку жовтня його вартість становила 41,14 гривні.