Доллар подорожал, евро продолжает дешеветь: новый курс в обменниках

По состоянию на утро 5 ноября средний курс продажи доллара повысился на 2 копейки по сравнению с 4 ноября и составляет 42,28 гривны, курс евро снизился на 3 копейки до 48,76 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,72 гривны (+0,01), евро по 48,16 гривны (-0,05).

К закрытию межбанка 4 ноября курс доллара курс находился на уровне 42,05–42,08 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 3 ноября рост составил 4 копейки.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 3 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 11 центов. На 4 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,14 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 5 ноября по сравнению с предыдущим днем на 3 копейки – до 42,0725. Курс евро, в свою очередь, понизился и равняется 48,3329. Снижение по сравнению с предыдущим днем составило 9 копеек.

С начала года курс доллара повысился на 5 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос на 93 копейки. В начале октября его стоимость составляла 41,14 гривны.