Долар здорожчав, євро продовжує дешевшати: новий курс в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України 5 листопада підвищився на 2 копійки. Євро, своєю чергою, подешевшало. Зниження курсу єдиної європейської валюти становить 3 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 5 листопада середній курс продажу долара підвищився на 2 копійки порівняно з 4 листопада і становить 42,28 гривні, курс євро знизився на 3 копійки до 48,76 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,72 гривні (+0,01), євро по 48,16 гривні (-0,05).
До закриття міжбанку 4 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,05-42,08 грн/долар (купівля-продаж) -– порівняно із закриттям 3 листопада зростання становило 4 копійки.
За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 3 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 11 центів. На 4 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,14 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.
Офіційний курс
Національний банк України підвищив курс долара на 5 листопада порівняно з попереднім днем на 3 копійки – до 42,0725. Курс євро, зі свого боку, знизився і дорівнює 48,3329. Зниження порівняно з попереднім днем становило 9 копійок.
З початку року курс долара підвищився на 5 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. При цьому з 1 жовтня долар зріс на 93 копійки. На початку жовтня його вартість становила 41,14 гривні.
Прогноз курсу долара
НБУ, продовжить політику стриманої девальвації гривні, припускає керівник з продажу АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль у коментарі РБК-Україна. "Очікування учасників ринку зараз консолідуються навколо рівнів 42-42,50 гривні за долар", - прогнозує експерт рівень курсу до кінця року.