Долар зафіксувався на 45 грн: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 24 липня

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Валюта в обмінниках: Середній курс долара для купівлі дещо зріс – 44,86 грн. Водночас євро несуттєво зменшився – до 51,35 грн.

Середній курс долара для купівлі дещо зріс – 44,86 грн. Водночас євро несуттєво зменшився – до 51,35 грн. Ситуація в банках: Комерційні банки демонструють мінімальні коливання – середній курс продажу долара становить 45,06 грн, а євро – 51,41 грн.

Комерційні банки демонструють мінімальні коливання – середній курс продажу долара становить 45,06 грн, а євро – 51,41 грн. Курс у провідних фінустановах: ПриватБанк продає долар по 45,04 грн, Ощадбанк – по 44,95-45,05 грн, Monobank – по 45,03 грн, а ПУМБ утримує готівковий курс на позначці 45,20 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 24 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,86 (+6 копійок) гривень для покупки та 44,75 (+6 копійок) гривень – для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,35 (-2 копійки) гривень, а здати – по 51,15 (-4 копійки) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 24 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 45,06 (+2 копійки) гривень, а купують – по 44,56 (+2 копійки) гривні.

Євро ж в банках можна купити по 51,41 (-7 копійок) гривні, а здати – по 50,77 (+2 копійки) гривень.

Фото: курс валют в банках 24 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,99 (без змін) гривень, а курс для карток – 45,04 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,45 (-15 копійок) гривень, а карткою – 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,95 (без змін) гривень, а для карток – 45,05 (без змін) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,45 (без змін) гривні, а карткою – 51,65 (без змін) гривень.

ПУМБ продає долари в касах по 45,20 (без змін) гривень, а картою – 45 (+10 копійок) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 45,03 (+3 копійки) гривень, а євро – по 51,45 (-7 копійок) гривень.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні?

Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 24 липня: