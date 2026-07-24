Долар зафіксувався на 45 грн: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 24 липня

Станом на ранок п’ятниці, 24 липня, середній курс продажу долара в банках продовжує триматися на психологічній позначці 45 грн. Деякі банки поодиноко додали до його вартості ще по кілька копійок. Тим часом курс євро демонструє несуттєве послаблення.

Скільки сьогодні коштують головні валюти та у скільки обійдеться покупка 100 доларів у банках – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Валюта в обмінниках: Середній курс долара для купівлі дещо зріс – 44,86 грн. Водночас євро несуттєво зменшився – до 51,35 грн.

Середній курс долара для купівлі дещо зріс – 44,86 грн. Водночас євро несуттєво зменшився – до 51,35 грн. Ситуація в банках: Комерційні банки демонструють мінімальні коливання – середній курс продажу долара становить 45,06 грн, а євро – 51,41 грн.

Комерційні банки демонструють мінімальні коливання – середній курс продажу долара становить 45,06 грн, а євро – 51,41 грн. Курс у провідних фінустановах: ПриватБанк продає долар по 45,04 грн, Ощадбанк – по 44,95-45,05 грн, Monobank – по 45,03 грн, а ПУМБ утримує готівковий курс на позначці 45,20 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 24 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,86 (+6 копійок) гривень для покупки та 44,75 (+6 копійок) гривень – для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,35 (-2 копійки) гривень, а здати – по 51,15 (-4 копійки) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 24 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 45,06 (+2 копійки) гривень, а купують – по 44,56 (+2 копійки) гривні.

Євро ж в банках можна купити по 51,41 (-7 копійок) гривні, а здати – по 50,77 (+2 копійки) гривень.

Фото: курс валют в банках 24 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,99 (без змін) гривень, а курс для карток – 45,04 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,45 (-15 копійок) гривень, а карткою – 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,95 (без змін) гривень, а для карток – 45,05 (без змін) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,45 (без змін) гривні, а карткою – 51,65 (без змін) гривень.

ПУМБ продає долари в касах по 45,20 (без змін) гривень, а картою – 45 (+10 копійок) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 45,03 (+3 копійки) гривень, а євро – по 51,45 (-7 копійок) гривень.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні?

Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 24 липня: