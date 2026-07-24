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Доллар зафиксировался на 45 грн: сколько стоит валюта в банках и обменниках 24 июля

10:00 24.07.2026 Пт
2 мин
Сколько стоит 100 долларов сегодня?
aimg Олег Хомчук
Доллар зафиксировался на 45 грн: сколько стоит валюта в банках и обменниках 24 июля Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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По состоянию на утро пятницы, 24 июля, средний курс продажи доллара в банках продолжает удерживаться на психологической отметке 45 грн. Некоторые банки поодиночке прибавили к его стоимости еще по несколько копеек. Тем временем курс евро демонстрирует несущественное послабление.

Сколько сегодня стоят главные валюты и во сколько обойдется покупка 100 долларов в банках – читайте ниже в материале РБК-Украина .

Главное:

  • Валюта в обменниках: Средний курс доллара для покупки вырос – 44,86 грн. В то же время евро несущественно уменьшился – до 51,35 грн.
  • Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют минимальные колебания – средний курс продажи доллара составляет 45,06 грн, а евро – 51,41 грн.
  • Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 45,04 грн, Ощадбанк – по 44,95-45,05 грн, Monobank – по 45,03 грн, а ПУМБ удерживает наличный курс на отметке 45,20 грн.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 24 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,86 (6 копеек) гривен для покупки и 44,75 (6 копеек) гривен – для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,35 (-2 копейки) гривен, а сдать – по 51,15 (-4 копейки) гривен.

Фото: курс валют в обмінниках 24 липня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в обменниках 24 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,06 (+2 копейки) гривен, а покупают – по 44,56 (+2 копейки) гривны.

Евро же в банках можно купить по 51,41 (-7 копеек) гривны, а сдать – по 50,77 (+2 копейки) гривен.

Фото: курс валют в банках 24 липня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в банках 24 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,99 (без изменений) гривен, а курс для карт – 45,04 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,45 (-15 копеек) гривен, а картой – 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,95 (без изменений) гривен, а для карт – 45,05 (без изменений) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,45 (без изменений) гривны, а картой – 51,65 (без изменений) гривен.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45,20 (без изменений) гривен, а картой – 45 (+10 копеек) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 45,03 (+3 копейки) гривен, а евро – по 51,45 (-7 копеек) гривен.

Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?

Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 24 июля:

  • Monobank: 4 503 грн
  • ПриватБанк (кассы): 4 499 грн
  • ПриватБанк (карты): 4 504 грн
  • Ощадбанк (приложение): 4 495 грн
  • Ощадбанк (карты): 4 505 грн
  • ПУМБ (кассы): 4 520 грн
  • ПУМБ (карты): 4 500 грн.
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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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