Долар йде вниз: новий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує дешевшати слідом за зниженням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 20 червня середній курс продажу долара в Україні знизився на 5 копійок до 40,90 гривень, курс євро впав на 5 копійок 44,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,40 гривні, євро по 43,50 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,52-40,54 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 20 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5381 грн за 1 долар (-0,0112 грн). Курс євро становитиме 43,5744 гривень за 1 євро (+0,1258 грн).

Коментар НБУ

НБУ у "Звіті про фінансову стабільність" за червень 2024 року заявив, що центробанк продовжує залишатися ключовим учасником ринку, а його інтервенції - основним механізмом, що балансує.

При цьому різниця між курсом на міжбанку та готівковим курсом у банках скорочується. Прибуток банків від купівлі-продажу валюти скоротився на третину у річному обчисленні внаслідок звуження курсових спредів.