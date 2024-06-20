Доллар идет вниз: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает дешеветь вслед за снижением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 июня средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 40,90 гривен, курс евро упал на 5 копеек 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,40 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,52-40,54 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне четвертый день подряд.

Официальный курс на 20 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5381 гривен за 1 доллар (-0,0112 грн). Курс евро составит 43,5744 гривен за 1 евро (+0,1258 грн).

Комментарий НБУ

НБУ в "Отчете о финансовой стабильности" за июнь 2024 года заявил, что центробанк продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции - основным балансирующим механизмом.

При этом разница между курсом на межбанке и наличным курсом в банках сокращается. Прибыль банков от купли-продажи валюты сократилась на треть в годовом исчислении вследствие сужения курсовых спредов.