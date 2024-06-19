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НБУ знову знизив офіційний курс долара

Україна, Середа 19 червня 2024 15:44
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НБУ знову знизив офіційний курс долара Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5381 грн за 1 долар (-0,0112 грн).

НБУ знову знизив офіційний курс долара

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,5744 гривень за 1 євро (+0,1258 грн).

НБУ знову знизив офіційний курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 40,52-40,54 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знову знизив офіційний курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок до 40,95 гривень.

Коментар НБУ

НБУ у "Звіті про фінансову стабільність" за червень 2024 року заявив, що помітний дефіцит валюти в Україні зберігається.

При цьому центробанк продовжує залишатися ключовим учасником ринку, а його інтервенції - основним балансуючим механізмом. НБУ й надалі компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку, йдеться у звіті.

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