Долар йде вгору, а євро дешевшає: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 10 листопада знизився на 3 копійки. Євро, зі свого боку, трохи зміцнилося, курс єдиної європейської валюти підвищився на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 10 листопада середній курс продажу долара знизився на 3 копійки порівняно з 9 листопада і становить 42,17 гривні, курс євро підвищився на 1 копійку до 48,87 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,62 гривні (-0,04), євро – по 48,24 гривні (+0,07).

До закриття міжбанку 7 листопада курс долара курс перебував на рівні 41,80-41,84 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 5 листопада зростання зниження становило 19 і 18 копійок відповідно.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 7 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 7 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 10 листопада порівняно з 7 листопада на 11 копійок - до 41,9782. Курс євро, зі свого боку, знизився на 2 копійки. На 10 листопада вартість єдиної європейської валюти встановлено на рівні 48,5058 гривні.

З початку року курс долара знизився на 5 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада курс долара практично не змінився. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.