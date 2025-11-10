ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доллар идет вверх, а евро дешевеет: какие курсы в обменниках

Украина, Понедельник 10 ноября 2025 11:25
UA EN RU
Доллар идет вверх, а евро дешевеет: какие курсы в обменниках Курс доллара в обменниках понизился на 3 копейки (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 10 ноября понизился на 3 копейки. Евро, в свою очередь, немного укрепилось, курс единой европейской валюты повысился на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 ноября средний курс продажи доллара понизился на 3 копейки по сравнению с 9 ноября и составляет 42,17 гривны, курс евро повысился на 1 копейку до 48,87 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,62 гривны (-0,04), евро – по 48,24 гривны (+0,07).

К закрытию межбанка 7 ноября курс доллара курс находился на уровне 41,80–41,84 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 5 ноября рост снижение составило 19 и 18 копеек соответственно.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 7 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 7 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины понизил курс доллара на 10 ноября по сравнению с 7 ноября на 11 копеек – до 41,9782. Курс евро, в свою очередь, снизился на 2 копейки. На 10 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,5058 гривны.

С начала года курс доллара понизился на 5 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара практически не изменился. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Прогноз курса доллара

Риск резкого роста курса доллара в ближайшее время минимален, если не произойдет форс-мажоров на фронте или масштабных энергетических атак, способных изменить ожидания рынка, отметил экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко. До конца года он ожидает постепенное ослабление национальной валюты до диапазона 43–44 грн за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс в обменниках Курс евро Курсы валют
Новости
НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники
НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа