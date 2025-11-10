Доллар идет вверх, а евро дешевеет: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 10 ноября понизился на 3 копейки. Евро, в свою очередь, немного укрепилось, курс единой европейской валюты повысился на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 ноября средний курс продажи доллара понизился на 3 копейки по сравнению с 9 ноября и составляет 42,17 гривны, курс евро повысился на 1 копейку до 48,87 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,62 гривны (-0,04), евро – по 48,24 гривны (+0,07).

К закрытию межбанка 7 ноября курс доллара курс находился на уровне 41,80–41,84 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 5 ноября рост снижение составило 19 и 18 копеек соответственно.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 7 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 7 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины понизил курс доллара на 10 ноября по сравнению с 7 ноября на 11 копеек – до 41,9782. Курс евро, в свою очередь, снизился на 2 копейки. На 10 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,5058 гривны.

С начала года курс доллара понизился на 5 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара практически не изменился. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.