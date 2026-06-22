Долар завмер, євро просів: курс НБУ на 23 червня та що відбувається з курсом

Національний банк України не змінив офіційний курс долара на 23 червня, тоді як євро продовжив поступово дешевшати. Експерти пояснюють, що різкому зростанню американської валюти наразі запобігають одразу кілька факторів.
Яким є офіційний курс валют та що підтримує стабільність гривні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
НБУ встановив на 23 червня офіційний курс долара на рівні 44,90 грн, що не змінився порівняно з попереднім банківським днем.
Водночас офіційний курс євро знизився до 51,41 грн, що на 5 копійок менше, ніж днем раніше.
Таким чином, долар продовжує утримуватися біля психологічної позначки у 45 гривень, тоді як європейська валюта демонструє поступове зниження.
Курс валют НБУ на 23 червня (Інфографіка РБК-Україна)
Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, зараз є кілька факторів, які стримують валютний ринок від різких коливань.
Насамперед ідеться про уповільнення інфляції. За прогнозом експерта, у червні річна інфляція може знизитися до 7,85-7,9%, а сезонне здешевлення частини сільськогосподарської продукції додатково послаблює ціновий тиск.
Другим важливим чинником є очікування міжнародної фінансової допомоги. Заплановані надходження підтримують державний бюджет, міжнародні резерви та можливості Національного банку згладжувати курсові коливання.
Крім того, нинішній курс долара відповідає макроекономічним розрахункам уряду. У бюджетних показниках на 2026 рік середньозважений курс закладено на рівні 45,7 грн за долар, тому позначка близько 45 гривень не виходить за межі бюджетної логіки.