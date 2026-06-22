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Долар завмер, євро просів: курс НБУ на 23 червня та що відбувається з курсом

16:35 22.06.2026 Пн
2 хв
Які курси валют встановлено на завтра та що підтримує стабільність валютного ринку?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: НБУ оновив офіційний курс долара та євро на 23 червня (колаж РБК-Україна)

Національний банк України не змінив офіційний курс долара на 23 червня, тоді як євро продовжив поступово дешевшати. Експерти пояснюють, що різкому зростанню американської валюти наразі запобігають одразу кілька факторів.

Яким є офіційний курс валют та що підтримує стабільність гривні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар: офіційний курс залишився на рівні 44,90 грн.
  • Євро: офіційний курс знизився до 51,41 грн (-5 коп.).
  • Інфляція: у червні очікується її уповільнення до 7,85-7,9%, що підтримує гривню.
  • Міжнародна допомога: надходження коштів зміцнює резерви НБУ та бюджетну стійкість.
  • Курс біля 45 грн: відповідає бюджетним розрахункам уряду на 2026 рік.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 23 червня офіційний курс долара на рівні 44,90 грн, що не змінився порівняно з попереднім банківським днем.

Водночас офіційний курс євро знизився до 51,41 грн, що на 5 копійок менше, ніж днем раніше.

Таким чином, долар продовжує утримуватися біля психологічної позначки у 45 гривень, тоді як європейська валюта демонструє поступове зниження.

Курс валют НБУ на 23 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Чому долар не дорожчає

Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, зараз є кілька факторів, які стримують валютний ринок від різких коливань.

Насамперед ідеться про уповільнення інфляції. За прогнозом експерта, у червні річна інфляція може знизитися до 7,85-7,9%, а сезонне здешевлення частини сільськогосподарської продукції додатково послаблює ціновий тиск.

Другим важливим чинником є очікування міжнародної фінансової допомоги. Заплановані надходження підтримують державний бюджет, міжнародні резерви та можливості Національного банку згладжувати курсові коливання.

Крім того, нинішній курс долара відповідає макроекономічним розрахункам уряду. У бюджетних показниках на 2026 рік середньозважений курс закладено на рівні 45,7 грн за долар, тому позначка близько 45 гривень не виходить за межі бюджетної логіки.

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