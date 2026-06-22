Доллар замер, евро просел: курс НБУ на 23 июня и происходящее с курсом

Национальный банк Украины не изменил официальный курс доллара на 23 июня, в то время как евро продолжил постепенно дешеветь. Эксперты объясняют, что резкому росту американской валюты в настоящее время препятствуют сразу несколько факторов.
Каков официальный курс валют и что обеспечивает стабильность гривны – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
НБУ установил на 23 июня официальный курс доллара на уровне 44,90 грн, который не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.
В то же время официальный курс евро снизился до 51,41 грн, что на 5 копеек меньше, чем днем ранее.
Таким образом, доллар продолжает удерживаться около психологической отметки в 45 гривен, тогда как европейская валюта демонстрирует постепенное снижение.
Курс валют НБУ на 23 июня (Инфографика РБК-Украина)
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Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, сейчас существует несколько факторов, сдерживающих валютный рынок от резких колебаний.
Прежде всего речь идет о замедлении инфляции. По прогнозу эксперта, в июне годовая инфляция может снизиться до 7,85-7,9%, а сезонное подешевение части сельскохозяйственной продукции дополнительно ослабляет ценовое давление.
Вторым важным фактором являются ожидания международной финансовой помощи. Запланированные поступления поддерживают государственный бюджет, международные резервы и возможности Национального банка сглаживать курсовые колебания.
Кроме того, нынешний курс доллара соответствует макроэкономическим расчетам правительства. В бюджетных показателях на 2026 год средневзвешенный курс заложен на уровне 45,7 грн за доллар, поэтому отметка около 45 гривен не выходит за пределы бюджетной логики.