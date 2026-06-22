RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Доллар замер, евро просел: курс НБУ на 23 июня и происходящее с курсом

16:35 22.06.2026 Пн
2 мин
Какие курсы валют установлены на завтра и что обеспечивает стабильность валютного рынка?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: НБУ обновил официальный курс доллара и евро на 23 июня (коллаж РБК-Украина)

Национальный банк Украины не изменил официальный курс доллара на 23 июня, в то время как евро продолжил постепенно дешеветь. Эксперты объясняют, что резкому росту американской валюты в настоящее время препятствуют сразу несколько факторов.

Каков официальный курс валют и что обеспечивает стабильность гривны – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар: официальный курс остался на уровне 44,90 грн.
  • Евро: официальный курс снизился до 51,41 грн (-5 коп.).
  • Инфляция: в июне ожидается ее замедление до 7,85-7,9%, что поддерживает гривну.
  • Международная помощь: поступление средств укрепляет резервы НБУ и бюджетную устойчивость.
  • Курс около 45 грн: соответствует бюджетным расчетам правительства на 2026 год.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 23 июня официальный курс доллара на уровне 44,90 грн, который не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время официальный курс евро снизился до 51,41 грн, что на 5 копеек меньше, чем днем ранее.

Таким образом, доллар продолжает удерживаться около психологической отметки в 45 гривен, тогда как европейская валюта демонстрирует постепенное снижение.

Курс валют НБУ на 23 июня (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар по 51,5 гривны? Стоит ли украинцам волноваться из-за нового прогноза правительства

Почему доллар не дорожает

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, сейчас существует несколько факторов, сдерживающих валютный рынок от резких колебаний.

Прежде всего речь идет о замедлении инфляции. По прогнозу эксперта, в июне годовая инфляция может снизиться до 7,85-7,9%, а сезонное подешевение части сельскохозяйственной продукции дополнительно ослабляет ценовое давление.

Вторым важным фактором являются ожидания международной финансовой помощи. Запланированные поступления поддерживают государственный бюджет, международные резервы и возможности Национального банка сглаживать курсовые колебания.

Кроме того, нынешний курс доллара соответствует макроэкономическим расчетам правительства. В бюджетных показателях на 2026 год средневзвешенный курс заложен на уровне 45,7 грн за доллар, поэтому отметка около 45 гривен не выходит за пределы бюджетной логики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк УкраиныКурс доллараКурс евро