Долар впевнено перетнув 44 гривні: актуальний курс у ПриватБанку, Ощаді та обмінниках 10 березня

Головне:

Долар: в обмінниках подолав позначку 44,20 грн (+15-20 коп).

в обмінниках подолав позначку 44,20 грн (+15-20 коп). Євро: стабільно тримається вище 51,00 грн.

стабільно тримається вище 51,00 грн. Де найвигідніше купувати: Долар: у касах ПриватБанку (44,10 грн) та Пумб (44,20 грн). Євро: у касах Пумб (51,10 грн) та Ощадбанку (51,30 грн).

Долар: у касах ПриватБанку (44,10 грн) та Пумб (44,20 грн). Євро: у касах Пумб (51,10 грн) та Ощадбанку (51,30 грн). Де найвигідніше здати: найвищий курс купівлі у валютних обмінниках.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 10 березня середній курс долара в обмінника, за даними порталу Minfin, становить 44,20 (+15 коп) гривні. Здати валюту можна за курсом у 44,05 (+20 коп) гривні.

Європейська валюта сьогодні тримається на рівні 51,54 (+4 коп) гривні при покупці та 51,23 (+8 коп) гривні при продажі валюти.

Фото: курс валют на 10 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні також тримається вище 44 гривень - 44,20 (+22 коп) при покупці. Здати валюту сьогодні можна за середнім курсом у 43,68 (+28 коп) гривні.

Євро в банках сьогодні можна купити по 51,40 (+20 коп) гривні, а здати - по 50,55 (+20 коп) гривень.

ПриватБанк вранці 10 березня продає долар по 44,10 гривні в касах та по 44,25 гривні - для операцій картами. Євро ж сьогодні коштує 51,50 гривню в касі та 51,55 гривню - безнал.

Ощадбанк тримає курс трохи вище - долар у касі можна купити по 44,25 гривні, а безнал - 44,35 гривні. Євро в "Ощаді" можна купити по 51,30 гривні в касах та 51,;0 гривні - карткою.

У Monobank долар сьогодні коштує 44,23 гривні, а євро - 51,48 гривню.

"Пумб" продає долар по 44,20 гривні в касах та 44 гривні - безнал. Євро ж у "Пумбі" продається за курсом у 51,10 гривню.