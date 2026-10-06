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Долар вище критичної межі, а євро падає: свіжий курс валют на 6 жовтня

08:44 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Долар вище критичної межі, а євро падає: свіжий курс валют на 6 жовтня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Станом на ранок 6 жовтня курс долара росте, валюта закріпилася вище позначки у 45 гривень. А от європейська валюта навпаки - дешевшає.

Скільки коштує валюта в обмінниках та банках сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 6 жовтня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 45 (+1 коп) гривень для покупки, а здати валюту можна по 44,85 (+5 коп) гривень.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 50,95 (-25 коп) гривень, а здати - по 50,65 (-15 коп) гривень.

Долар вище критичної межі, а євро падає: свіжий курс валют на 6 жовтня
Фото: курс валют в обмінниках 6 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках для покупки сьогодні становить 45,28 гривень, а здати можна по 44,74 гривні. Євро ж в банках сьогодні можна купити по 50,95 гривень, а здати - по 50,24 гривні.

Долар вище критичної межі, а євро падає: свіжий курс валют на 6 жовтня
Фото: курс валют в банках 6 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,20 (без змін) гривень, а для карток - 45,24 (без змін) гривні. Євро у відділеннях "Привату" можна купити по 50,85 (без змін) гривень, а карткою - 51,02 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 45,15 (-7 коп) гривень, а карткою - 45,40 (+5 коп) гривень. Євро у мобільному "Ощаді" можна купити по 50,65 (-40 коп) гривень, а карткою - 51 (-25 коп) гривня.

ПУМБ продає долари в касах та для карток по 45,40 (+10 та +30 коп відповідно) гривень, а євро у відділеннях банку можна купити по 51,10 (-10 коп) гривень.

Monobank продає долари по 45,23 (+4 коп) гривні, а євро - по 50,87 (+12 коп) гривень.

Читайте також: Долар досяг історичного максимуму: курс НБУ на 6 жовтня та що зараз підтримує гривню

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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