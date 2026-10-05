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Долар досяг історичного максимуму: курс НБУ на 6 жовтня та що зараз підтримує гривню

16:20 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар досяг історичного максимуму: курс НБУ на 6 жовтня та що зараз підтримує гривню Фото: Курс долара зріс, а євро продовжив дешевшати (Getty Images)
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Національний банк України встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на вівторок, 6 жовтня. Долар подорожчав, тоді як курс євро знизився.

Як зімнився офіційний курсу валют НБУ та які фактори можуть впливати на гривню, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 6 жовтня НБУ встановив курс долара на рівні 45,05 грн, що на 7 копійок більше, ніж днем раніше. 5 жовтня американська валюта коштувала 44,98 грн.

Водночас офіційний курс євро знизився на 5 копійок – із 50,53 грн 5 жовтня до 50,48 грн на 6 жовтня.

Долар досяг історичного максимуму: курс НБУ на 6 жовтня та що зараз підтримує гривню
Фото: офіційний курс валют НБУ на 6 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Що підтримує гривню

Як повідомив у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, одатковим фактором підтримки гривні є підвищення облікової ставки до 16%. Вища ставка підтримує дохідність заощаджень у національній валюті та робить гроші дорожчими, що може стримувати внутрішній попит та інфляцію.

Цей ефект доповнюють строкові депозити зі ставками до 17–17,5% та гривневі ОВДП із дохідністю близько 16,5%. Таким чином, власники заощаджень мають альтернативу купівлі іноземної валюти – гривневі інструменти з високою номінальною дохідністю.

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