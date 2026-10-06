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Главная » Бизнес » Экономика

Доллар выше критического предела, а евро падает: свежий курс валют на 6 октября

08:44 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Доллар выше критического предела, а евро падает: свежий курс валют на 6 октября Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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По состоянию на утро 6 октября курс доллара растет, валюта закрепилась выше отметки в 45 гривен. А вот европейская валюта наоборот - дешевеет.

Сколько стоит валюта в обменниках и банках сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 6 октября портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 45 (+1 коп) гривен для покупки, а сдать валюту можно по 44,85 (+5 коп) гривен.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 50,95 (-25 коп) гривен, а сдать - по 50,65 (-15 коп) гривен.

Доллар выше критического предела, а евро падает: свежий курс валют на 6 октября
Фото: курс валют в обменниках 6 октября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках для покупки сегодня составляет 45,28 гривны, а сдать можно по 44,74 гривны. Евро же в банках сегодня можно купить по 50,95 гривен, а сдать - по 50,24 гривны.

Доллар выше критического предела, а евро падает: свежий курс валют на 6 октября
Фото: курс валют в банках 6 октября (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,20 (без изменений) гривен, а для карточек - 45,24 (без изменений) гривны. Евро в отделениях "Привата" можно купить по 50,85 (без изменений) гривен, а картой - 51,02 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,15 (-7 коп) гривен, а картой - 45,40 (+5 коп) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 50,65 (-40 коп) гривен, а картой - 51 (-25 коп) гривна.

ПУМБ продает доллары в кассах и для карт по 45,40 (+10 и +30 коп соответственно) гривен, а евро в отделениях банка можно купить по 51,10 (-10 коп) гривен.

Monobank продает доллары по 45,23 (+4 коп) гривны, а евро - по 50,87 (+12 коп) гривен.

Читайте также: Доллар достиг исторического максимума: курс НБУ на 6 октября и сейчас поддерживающий гривню

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