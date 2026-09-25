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Доллар выше 45 гривен: курс валют в обменниках и крупнейших банках на 25 сентября

09:45 25.09.2026 Пт
3 мин
aimg Анастасия Мацепа
Доллар выше 45 гривен: курс валют в обменниках и крупнейших банках на 25 сентября Фото: банки и обменники обновили курсы доллара и евро (Getty Images)
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В пятницу, 25 сентября, украинские банки и обменники установили новые курсы доллара и евро. Дешевле всего американскую валюту продают по 45,10 грн, а евро – от 51,50 грн.

Где можно приобрести доллар и евро по самому низкому курсу и сколько нужно заплатить за 1000 долларов, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 25 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 45,00 грн. для продажи (без изменений до предыдущего рабочего дня) и 44,88 грн. для покупки (+3 коп.).

Евро в обменниках сегодня продается по 51,75 грн (-5 коп.), а покупается – по 51,50 грн (-1 коп.).

Доллар выше 45 гривен: курс валют в обменниках и крупнейших банках на 25 сентября

Фото: курс валют в обменниках 25 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,10 грн. (+5 коп.), а покупает по 44,50 грн. (+5 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,24 грн (+20 коп.), а покупки – 44,65 грн (+5 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,50 грн (без изменений), а продать банку – по 50,50 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 51,54 грн (без изменений), а покупки – 50,78 грн (+1 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 45,15 грн (+10 коп.), а покупает по 44,85 грн (+10 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,30 грн (+10 коп.), а покупки – 44,80 грн (+10 коп.).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,65 грн (-5 коп.), а продать – по 51,00 грн (-5 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,85 грн (-5 коп.), а покупки – 50,95 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,30 грн (без изменений), а покупает по 44,70 грн (без изменений). По коммерческому курсу доллар продают по 45,10 грн (без изменений), а покупают по 44,80 грн (+10 коп.).

Наличный евро у ПУМБ можно купить по 51,60 грн (-10 коп.), а продать банку – по 50,90 грн (-10 коп.).

Monobank продает доллары по 45,19 грн (+16 коп.), а покупает по 44,80 грн (+17 коп.). Евро продают по 51,53 грн. (без изменений), а покупают по 50,87 грн. (+4 коп.).

Доллар выше 45 гривен: курс валют в обменниках и крупнейших банках на 25 сентября

Фото: курс валют в банках 25 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Дешевле доллар сегодня можно купить по 45,10 грн. Такой курс установили ПриватБанк в отделениях и ПУМБ по коммерческому курсу.

Далее следуют ''Мобильный Ощад'' – 45,15 грн, Monobank – 45,19 грн, ПриватБанк для карт – 45,24 грн, Ощадбанк для карт и ПУМБ по наличному курсу – по 45,30 грн.

Самый низкий курс продажи евро сегодня в ПриватБанке в отделениях – 51,50 грн.

Далее следуют Monobank – 51,53 грн, ПриватБанк для карт – 51,54 грн, ПУМБ – 51,60 грн, ''Мобильный Ощад'' – 51,65 грн и Ощадбанк для карт – 51,85 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагает ''Мобильный Ощад'' – 44,85 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт, ПУМБ по коммерческому курсу и Monobank – по 44,80 грн, ПУМБ по наличному курсу – 44,70 грн, ПриватБанк для карт – 44,65 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,50 грн.

Евро выгоднее всего продавать банку через ''Мобильный Ощад'' – по 51,00 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 50,95 грн, ПУМБ – 50,90 грн, Monobank – 50,87 грн, ПриватБанк для карт – 50,78 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,50 грн.

Сколько сегодня стоят 1000 долларов в банках

  • ПриватБанк (в отделениях) – 45 100 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 45100 грн.
  • ''Мобильный Ощад'' – 45 150 грн.
  • Monobank – 45 190 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 45 240 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 45 300 грн.
  • ПУМБ (наличный курс) – 45 300 грн.
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