Долар виріс після триденного падіння: НБУ оновив офіційний курс

Офіційний курс на 2 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1575 грн. за 1 долар (-0,1083 грн).

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Курс євро становитиме 41,2635 гривень за 1 євро (+0,0600 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 16 копійок до 38,16-38,19 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,50 грн/долар.

Ситуація на ринку

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій.

НБУ у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,509 млрд доларів. Це мінімальний обсяг із квітня минулого року,

Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався в середині лютого, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,62 грн/долар.

Однак потім курс почав падати. У результаті курс за місяць зріс на 33 копійки - з 37,87 до 38,20 грн/долар. На початку березня курс упав ще нижче.

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за січень зріс на 40 копійок до 38,65 грн/долар.