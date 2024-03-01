UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Долар виріс після триденного падіння: НБУ оновив офіційний курс

Фото: курс долара виріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 2 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1575 грн. за 1 долар (-0,1083 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,2635 гривень за 1 євро (+0,0600 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 16 копійок до 38,16-38,19 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,50 грн/долар.

Ситуація на ринку

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій.

НБУ у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,509 млрд доларів. Це мінімальний обсяг із квітня минулого року,

Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався в середині лютого, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,62 грн/долар.

Однак потім курс почав падати. У результаті курс за місяць зріс на 33 копійки - з 37,87 до 38,20 грн/долар. На початку березня курс упав ще нижче.

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за січень зріс на 40 копійок до 38,65 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ