Доллар отступает от рекордов: что будет с курсом после выходных

Доллар и евро остановили стремительное ралли и начали дешеветь после серии рекордов. Нацбанк установил новые курсы на 9 марта, а эксперт прогнозирует переход рынка к стабильности.

Сколько будет стоить валюта 9 марта и к чему готовиться дальше - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Курс на 9 марта: Доллар остановил рост и подешевел до 43,72 грн (-8 коп.). Евро упал существеннее - до 50,54 грн (-36 коп.).

Курс валют НБУ

Нацбанк обновил курс валют на понедельник, 9 марта. После трех дней рекордных показателей доллар переходит к снижению. Так, после выходных официальный курс доллара составит 43,72 (-8 коп) гривны.

Евро также падает. На понедельник стоимость европейской валюты упадет на 36 копеек и составит 50,54 гривен.

Фото: курс валют на 9 марта (инфографика РБК-Украина)

Что происходит на валютном рынке?

Как рассказал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке становится более прогнозируемой.

На следующей неделе спрос и предложение приблизятся к равновесию, что позволит рынку работать в режиме саморегуляции без чрезмерного вмешательства Нацбанка.

Рынок переходит к уравновешенной модели, где курс будет определяться естественным балансом между покупателями и продавцами.

С наступлением зимы снижается потребность в импорте энергоносителей. Трейдеры меньше покупают валюту, поскольку энергетическая нагрузка на экономику падает.

Аграрии начинают подготовку к посевной и активнее продают валютную выручку на межбанке для финансирования работ.

Ожидается, что в отдельные дни объем продажи валюты будет совпадать со спросом или даже превышать его.

Почему курс стабилизируется?

По словам Лесового, на ситуацию влияют два ключевых фактора. Во-первых, сезонность: завершение холодов уменьшает активность импортеров топлива и энергии. Во-вторых, аграрный сектор: агрохолдинги увеличивают продажу валюты, создавая на рынке дополнительную ликвидность.

Такая конъюнктура позволяет рынку работать стабильно и самостоятельно регулировать объемы спроса и предложения.