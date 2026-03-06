ua en ru
Доллар отступает от рекордов: что будет с курсом после выходных

16:01 06.03.2026 Пт
2 мин
Чего ожидать от курса на следующей неделе?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар отступает от рекордов: что будет с курсом после выходных Фото: НБУ опустил курс доллара на понедельник (Getty Images)

Доллар и евро остановили стремительное ралли и начали дешеветь после серии рекордов. Нацбанк установил новые курсы на 9 марта, а эксперт прогнозирует переход рынка к стабильности.

Сколько будет стоить валюта 9 марта и к чему готовиться дальше - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине

Главное:

  • Курс на 9 марта: Доллар остановил рост и подешевел до 43,72 грн (-8 коп.). Евро упал существеннее - до 50,54 грн (-36 коп.).
  • Конец рекордов: Валюта перешла к снижению после трех дней исторических максимумов.
  • Сезонный фактор: Спрос на валюту падает, поскольку с завершением зимы уменьшился импорт энергоносителей.
  • Аграрное влияние: Агрохолдинги начали активнее продавать валюту для подготовки к посевной, что наполняет рынок ресурсом.
  • Прогноз: На следующей неделе (9-15 марта) рынок будет работать в режиме саморегуляции - предложение может даже превышать спрос.

Курс валют НБУ

Нацбанк обновил курс валют на понедельник, 9 марта. После трех дней рекордных показателей доллар переходит к снижению. Так, после выходных официальный курс доллара составит 43,72 (-8 коп) гривны.

Евро также падает. На понедельник стоимость европейской валюты упадет на 36 копеек и составит 50,54 гривен.

Доллар отступает от рекордов: что будет с курсом после выходных

Фото: курс валют на 9 марта (инфографика РБК-Украина)

Что происходит на валютном рынке?

Как рассказал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке становится более прогнозируемой.

На следующей неделе спрос и предложение приблизятся к равновесию, что позволит рынку работать в режиме саморегуляции без чрезмерного вмешательства Нацбанка.

  • Новый режим: Рынок переходит к уравновешенной модели, где курс будет определяться естественным балансом между покупателями и продавцами.
  • Меньше спроса: С наступлением зимы снижается потребность в импорте энергоносителей. Трейдеры меньше покупают валюту, поскольку энергетическая нагрузка на экономику падает.
  • Больше предложения: Аграрии начинают подготовку к посевной и активнее продают валютную выручку на межбанке для финансирования работ.
  • Рыночное равновесие: Ожидается, что в отдельные дни объем продажи валюты будет совпадать со спросом или даже превышать его.

Почему курс стабилизируется?

По словам Лесового, на ситуацию влияют два ключевых фактора. Во-первых, сезонность: завершение холодов уменьшает активность импортеров топлива и энергии. Во-вторых, аграрный сектор: агрохолдинги увеличивают продажу валюты, создавая на рынке дополнительную ликвидность.

Такая конъюнктура позволяет рынку работать стабильно и самостоятельно регулировать объемы спроса и предложения.

Читайте также: Бензин без наценки: Зеленский назвал единственную сеть АЗС, где сдержат цены

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

