Долар відступає після рекордних рівнів: курс валют НБУ на 15 червня та що може вплинути на ринок

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Долар подешевшав до 44,81 грн (-11 коп.).

Євро зріс до 51,85 грн (+2 коп.).

Американська валюта відійшла від локального максимуму минулого тижня.

Наступного тижня увага ринку буде прикута до рішення НБУ щодо облікової ставки.

Експерт прогнозує період “контрольованої напруги” без різких курсових стрибків.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на понеділок, 15 червня, офіційний курс долара на рівні 44,81 грн за долар. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 11 копійок.

Офіційний курс євро становитиме 51,85 грн за євро. Порівняно з показником на 12 червня європейська валюта додала 2 копійки.

Таким чином долар відійшов від локального максимуму, якого досяг наприкінці минулого тижня, тоді як євро залишається поблизу найвищих рівнів останніх місяців.

Курс валют НБУ на 15 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Що впливатиме на курс найближчими днями

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна зазначив, що серед основних чинників тиску на валютний ринок залишаються воєнні ризики, інфляція, залежність економіки від вартості пального, а також можливі проблеми в енергетиці, логістиці та виробництві.

Водночас частково компенсувати цей вплив можуть сезонне здешевлення овочів та ягід, а також очікування подальшої міжнародної фінансової допомоги.

За словами експерта, наступний тиждень стане періодом ''контрольованої напруги'', коли ризики залишатимуться високими, але ситуація на валютному ринку загалом буде прогнозованою.