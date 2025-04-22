Долар упав до трирічного мінімуму до світових валют через заяви Трампа

Індекс долара США щодо шести основних валют становив 98,454 після падіння до 97,923 на попередній сесії - рівня, який не спостерігався з березня 2022 року. Щодо євро долар торгується близько 3,5-річного мінімуму - 1,15.

Трамп посилив критику на адресу глави ФРС Джерома Пауелла, назвавши його "великим невдахою" і зажадавши від нього знизити процентні ставки "НЕГАЙНО", інакше виникне ризик уповільнення економіки.

Натиск Трампа послідував за тим, як минулого тижня Пауелл заявив, що центральний банк може дозволити собі проявити терпіння у визначенні своєї політики, і що ставки не варто знижувати, доки не стане зрозуміло, що тарифні плани США не призведуть до постійного зростання інфляції.

"Існує жахлива безвихідна ситуація" між Трампом і Пауеллом, що породжує "побоювання щодо того, що буде вжито якихось дій щодо заміни Пауелла, що викличе справжню паніку в доларі", - заявив Ерік Кубі, головний інвестиційний директор North Star Investment Management.

Торгові війни

Ба більше, на торговому фронті "кожен день, коли не укладаються угоди, які могли б принести хоч якесь полегшення, породжує постійну тривогу" з приводу того, що політика Трампа в її нинішньому вигляді може виявитися руйнівною для економіки, сказав Кубі.

Китай звинуватив Вашингтон у зловживанні митами і застеріг країни від укладення масштабнішої економічної угоди зі Сполученими Штатами його коштом, посиливши свою риторику в торговельній війні, що розгортається між двома найбільшими економіками світу.

"Що довше тривають спекуляції про незалежність грошово-кредитної політики США, то довше долар США ризикує впасти", - заявив Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної та стійкої економіки в Commonwealth Bank of Australia.

За його словами, може знадобитися черговий розпродаж на ринку державних облігацій США або на ринку акцій США, щоб спонукати президента Трампа утриматися від подібних коментарів.