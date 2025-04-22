Доллар упал до трехлетнего минимума к мировым валютам из-за заявлений Трампа

Индекс доллара США по отношению к шести основным валютам составил 98,454 после падения до 97,923 на предыдущей сессии - уровня, не наблюдавшегося с марта 2022 года. По отношению к евро доллар торгуется около 3,5-летнего минимума - 1,15.

Трамп усилил критику в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла, назвав его "крупным неудачником" и потребовав от него снизить процентные ставки "НЕМЕДЛЕННО", иначе возникнет риск замедления экономики.

Натиск Трампа последовал за тем, как на прошлой неделе Пауэлл заявил, что центральный банк может позволить себе проявить терпение в определении своей политики, и что ставки не следует снижать, пока не станет ясно, что тарифные планы США не приведут к постоянному росту инфляции.

"Существует ужасная тупиковая ситуация" между Трампом и Пауэллом, что порождает "опасения относительно того, что будут предприняты какие-то действия по замене Пауэлла, что вызовет настоящую панику в долларе", - заявил Эрик Куби, главный инвестиционный директор North Star Investment Management.

Торговые войны

Более того, на торговом фронте "каждый день, когда не заключаются соглашения, которые могли бы принести хоть какое-то облегчение, порождает постоянную тревогу" по поводу того, что политика Трампа в ее нынешнем виде может оказаться разрушительной для экономики, сказал Куби.

Китай обвинил Вашингтон в злоупотреблении пошлинами и предостерег страны от заключения более масштабной экономической сделки с Соединенными Штатами за его счет, ужесточив свою риторику в разгорающейся торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

"Чем дольше продолжаются спекуляции о независимости денежно-кредитной политики США, тем дольше доллар США рискует упасть", - заявил Джозеф Капурсо, глава отдела международной и устойчивой экономики в Commonwealth Bank of Australia.

По его словам, может потребоваться очередная распродажа на рынке государственных облигаций США или на рынке акций США, чтобы побудить президента Трампа воздержаться от подобных комментариев.