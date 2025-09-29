ua en ru
Долар упав до світових валют: що стало причиною

США, Понеділок 29 вересня 2025 11:53
UA EN RU
Долар упав до світових валют: що стало причиною Фото: Долар подешевшав через загрозу шатдауну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Долар ослаб через побоювання з приводу можливого припинення роботи уряду США. Індекс долара до світових валют знизився на 0,2% після зростання на 0,5% минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Курс долара до євро

Євро зміцнився на 0,25% до 1,1729 долара. Аналітики вважають, що дані щодо інфляції в єврозоні не матимуть значного впливу на політику ЄЦБ або курс єдиної валюти.

Увага інвесторів, як і раніше, прикута до війни в Україні та можливого зростання військових витрат.

Ризик зупинки уряду

Головною темою для інвесторів стала загроза шатдауну, якщо Конгрес не ухвалить бюджет до кінця фінансового року у вівторок. Без угоди частина уряду закриється в середу, у перший день 2026 фінансового року.

Аналітики зазначають, що зазвичай долар слабшає перед такими подіями, а потім відіграє позиції після вирішення конфлікту.

Судова тяганина навколо ФРС

Інвестори також стежать за судовим процесом щодо можливого відсторонення члена ФРС Лізи Кук.

Будь-яка загроза незалежності регулятора несе для долара значно більший ризик, ніж шатдаун уряду.

Адміністрація Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням дозволити президенту звільнити Кук, стверджуючи, що це відповідає повноваженням глави держави.

Нагадаємо, долар упав цього року до світових валют на 10% через втрату довіри до політики США.

Національний банк України поки зберігає долар США як головну курсоутворюючу валюту, але вивчає перехід на євро. Поки що чіткого плану змінювати базову валюту немає, і поки що головною залишається долар.

Курс долара Курс євро
