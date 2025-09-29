ua en ru
Доллар упал к мировым валютам: что стало причиной

США, Понедельник 29 сентября 2025 11:53
Доллар упал к мировым валютам: что стало причиной Фото: Доллар подешевел из-за угрозы шатдауна (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Доллар ослаб из-за опасений по поводу возможной приостановки работы правительства США. Индекс доллара к мировым валютам снизился на 0,2% после роста на 0,5% на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Курс доллара к евро

Евро укрепился на 0,25% до 1,1729 доллара. Аналитики считают, что данные по инфляции в еврозоне не окажут значимого влияния на политику ЕЦБ или курс единой валюты.

Внимание инвесторов по-прежнему приковано к войне в Украине и возможному росту военных расходов.

Риск остановки правительства

Главной темой для инвесторов стала угроза шатдауна, если Конгресс не примет бюджет до конца финансового года во вторник. Без соглашения часть правительства закроется в среду, в первый день 2026 финансового года.

Аналитики отмечают, что обычно доллар слабеет перед такими событиями, а затем отыгрывает позиции после разрешения конфликта.

Судебная тяжба вокруг ФРС

Инвесторы также следят за судебным процессом по возможному отстранению члена ФРС Лизы Кук.

Любая угроза независимости регулятора несет для доллара куда больший риск, чем шатдаун правительства.

Администрация Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить президенту уволить Кук, утверждая, что это соответствует полномочиям главы государства.

Напомним, доллар упал в этом году к мировым валютам на 10% из-за утраты доверия к политике США.

Национальный банк Украины пока сохраняет доллар США как главную курсообразующую валюту, но изучает переход на евро. Пока четкого плана менять базовую валюту нет, и пока что главной остается доллар.

