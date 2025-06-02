Долар упав до світових валют, євро очолив атаку

Курс долара США впав до світових валют до мінімального рівня за 1,5 місяця. Падіння відбувається на тлі нових побоювань з приводу тарифної політики Вашингтона і наростання геополітичної напруженості.
Про це, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Євро очолив атаку на долар, незважаючи на очікуване чергове зниження ставки Європейським центральним банком (ЄЦБ).
Після правової неясності навколо торговельних заходів минулого тижня увага ринків знову зосередилася на планах президента США Дональда Трампа просунути нові мита.
Уже з 4 червня влада США планує подвоїти тарифи на імпорт сталі та алюмінію - з 25% до 50%. Це посилило побоювання інвесторів, особливо на тлі триваючого обговорення законопроєкту, який надає Білому дому право запроваджувати податки на іноземні компанії та інвесторів з країн з "несправедливою" податковою політикою.
Додатковий тиск на долар чинила заява Пекіна, який звинуватив США в порушенні угод про постачання критично важливих мінералів. У результаті індекс долара різко знизився, а євро - навпаки - зміцнився.
Минулі вихідні також супроводжувалися зростанням глобальної напруженості. Міністр оборони США Піт Хегсет заявив про "реальну і потенційно неминучу загрозу" з боку Китаю і закликав союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні збільшити витрати на оборону.
Війна Росії проти України триває, українські безпілотники завдали ударів по російських авіабазах у глибині території РФ. Конфлікт у Газі не показує ознак завершення.
У відповідь на нестабільність нафтові котирування зросли приблизно на 3% після рішення ОПЕК+ зберегти рівень видобутку в липні без змін. Золото також трохи подорожчало - як традиційний "захисний актив" в умовах невизначеності.
Незважаючи на те, що ЄЦБ 5 червня, як очікується, увосьме за цикл знизить ставку до 2%, курс євро вже зріс більш ніж на 10% до долара за останні чотири місяці. При цьому реальні (з урахуванням інфляції) ставки в єврозоні вперше за два роки повернуться до нуля. Проте зростання валюти триває - всупереч традиційним економічним моделям, які передбачають ослаблення валюти на тлі зниження ставок.
Основні чинники такої поведінки - страхи перед відтоком капіталу зі США, спричинені тарифною політикою і політичною нестабільністю, а також масштабна фіскальна підтримка економіки Німеччини. Значна частина європейського капіталу, раніше інвестованого в США, ймовірно, повертається в Європу - особливо у фондовий ринок, де акції після зниження ставок виглядають більш привабливими.
Ситуація, що склалася, ставить перед ЄЦБ непросте завдання: з одного боку, зміцнення євро чинить дезінфляційний тиск, знижуючи ціни на імпорт, з іншого - може стимулювати внутрішній попит. У теорії, подальше пом'якшення політики має стримувати зростання валюти, але на практиці ефект виявляється зворотним.
Як зазначають економісти Morgan Stanley, навіть у разі перегляду прогнозів щодо базової інфляції в бік підвищення, загальний індекс може залишатися нижчим за цільовий рівень у 2% аж до 2027 року. При цьому очікування щодо зростання ВВП єврозони на 2025 рік можуть бути переглянуті в бік підвищення - за рахунок фіскальних стимулів і збільшення інвестицій.
Виступаючи минулого тижня в Берліні, глава ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що настає "глобальний момент євро" - тобто можливість посилення ролі єдиної європейської валюти як альтернативного резервного активу на тлі геополітичних та економічних зрушень.
Для України така динаміка може мати як позитивні, так і ризикові наслідки. З одного боку, зміцнення євро може поліпшити умови торгівлі з ЄС, на який припадає значна частка українського експорту. З іншого - різкі коливання валютних курсів потребують підвищеної уваги з боку НБУ та Мінфіну під час планування бюджету та валютних інтервенцій.
Як заявив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук, тренд на ослаблення ролі долара як глобальної резервної валюти розпочався десь у 2015 році, коли долар досяг свого піку.
"При цьому на сьогодні немає альтернативи для долара в цій ролі. Тому в найближче десятиліття долар точно залишатиметься основною світовою резервною валютою. Однак його конкуренти, найімовірніше, потроху послаблюватимуть цю його роль", - сказав він.
За його словами, жодна з альтернатив на сьогоднішній день не має шансу на те, щоб зіштовхнути долар з п'єдесталу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.