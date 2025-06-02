Долар упав до світових валют, євро очолив атаку

Євро очолив атаку на долар, незважаючи на очікуване чергове зниження ставки Європейським центральним банком (ЄЦБ).

Тиск на долар: тарифи, законопроекти та конфлікти

Після правової неясності навколо торговельних заходів минулого тижня увага ринків знову зосередилася на планах президента США Дональда Трампа просунути нові мита.

Уже з 4 червня влада США планує подвоїти тарифи на імпорт сталі та алюмінію - з 25% до 50%. Це посилило побоювання інвесторів, особливо на тлі триваючого обговорення законопроєкту, який надає Білому дому право запроваджувати податки на іноземні компанії та інвесторів з країн з "несправедливою" податковою політикою.

Додатковий тиск на долар чинила заява Пекіна, який звинуватив США в порушенні угод про постачання критично важливих мінералів. У результаті індекс долара різко знизився, а євро - навпаки - зміцнився.

Геополітика і сировинні ринки: від України до ОПЕК+

Минулі вихідні також супроводжувалися зростанням глобальної напруженості. Міністр оборони США Піт Хегсет заявив про "реальну і потенційно неминучу загрозу" з боку Китаю і закликав союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні збільшити витрати на оборону.

Війна Росії проти України триває, українські безпілотники завдали ударів по російських авіабазах у глибині території РФ. Конфлікт у Газі не показує ознак завершення.

У відповідь на нестабільність нафтові котирування зросли приблизно на 3% після рішення ОПЕК+ зберегти рівень видобутку в липні без змін. Золото також трохи подорожчало - як традиційний "захисний актив" в умовах невизначеності.

Євро зростає всупереч ставкам: виклик для ЄЦБ

Незважаючи на те, що ЄЦБ 5 червня, як очікується, увосьме за цикл знизить ставку до 2%, курс євро вже зріс більш ніж на 10% до долара за останні чотири місяці. При цьому реальні (з урахуванням інфляції) ставки в єврозоні вперше за два роки повернуться до нуля. Проте зростання валюти триває - всупереч традиційним економічним моделям, які передбачають ослаблення валюти на тлі зниження ставок.

Основні чинники такої поведінки - страхи перед відтоком капіталу зі США, спричинені тарифною політикою і політичною нестабільністю, а також масштабна фіскальна підтримка економіки Німеччини. Значна частина європейського капіталу, раніше інвестованого в США, ймовірно, повертається в Європу - особливо у фондовий ринок, де акції після зниження ставок виглядають більш привабливими.

Дилема для ЄЦБ: як управляти сильним євро

Ситуація, що склалася, ставить перед ЄЦБ непросте завдання: з одного боку, зміцнення євро чинить дезінфляційний тиск, знижуючи ціни на імпорт, з іншого - може стимулювати внутрішній попит. У теорії, подальше пом'якшення політики має стримувати зростання валюти, але на практиці ефект виявляється зворотним.

Як зазначають економісти Morgan Stanley, навіть у разі перегляду прогнозів щодо базової інфляції в бік підвищення, загальний індекс може залишатися нижчим за цільовий рівень у 2% аж до 2027 року. При цьому очікування щодо зростання ВВП єврозони на 2025 рік можуть бути переглянуті в бік підвищення - за рахунок фіскальних стимулів і збільшення інвестицій.

"Глобальний момент євро" і його значення для України

Виступаючи минулого тижня в Берліні, глава ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що настає "глобальний момент євро" - тобто можливість посилення ролі єдиної європейської валюти як альтернативного резервного активу на тлі геополітичних та економічних зрушень.

Для України така динаміка може мати як позитивні, так і ризикові наслідки. З одного боку, зміцнення євро може поліпшити умови торгівлі з ЄС, на який припадає значна частка українського експорту. З іншого - різкі коливання валютних курсів потребують підвищеної уваги з боку НБУ та Мінфіну під час планування бюджету та валютних інтервенцій.