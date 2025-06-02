Доллар упал к мировым валютам, евро возглавил атаку

Евро возглавил атаку на доллар, несмотря на ожидаемое очередное снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Давление на доллар: тарифы, законопроекты и конфликты

После правовой неясности вокруг торговых мер на прошлой неделе внимание рынков вновь сосредоточилось на планах президента США Дональда Трампа продвинуть новые пошлины.

Уже с 4 июня власти США планируют удвоить тарифы на импорт стали и алюминия - с 25% до 50%. Это усилило опасения инвесторов, особенно на фоне продолжающегося обсуждения законопроекта, дающего Белому дому право вводить налоги на иностранные компании и инвесторов из стран с "несправедливой" налоговой политикой.

Дополнительное давление на доллар оказало заявление Пекина, обвинившего США в нарушении соглашений о поставках критически важных минералов. В результате индекс доллара резко снизился, а евро - напротив - укрепился.

Геополитика и сырьевые рынки: от Украины до ОПЕК+

Минувшие выходные также сопровождались ростом глобальной напряженности. Министр обороны США Пит Хегсет заявил о "реальной и потенциально неминуемой угрозе" со стороны Китая и призвал союзников в Индо-Тихоокеанском регионе увеличить расходы на оборону.

Война России против Украины продолжается, украинские беспилотники нанесли удары по российским авиабазам в глубине территории РФ. Конфликт в Газе не показывает признаков завершения.

В ответ на нестабильность нефтяные котировки выросли примерно на 3% после решения ОПЕК+ сохранить уровень добычи в июле без изменений. Золото также немного подорожало - как традиционный "защитный актив" в условиях неопределенности.

Евро растет вопреки ставкам: вызов для ЕЦБ

Несмотря на то, что ЕЦБ 5 июня, как ожидается, в восьмой раз за цикл снизит ставку до 2%, курс евро уже вырос более чем на 10% к доллару за последние четыре месяца. При этом реальные (с учетом инфляции) ставки в еврозоне впервые за два года вернутся к нулю. Тем не менее, рост валюты продолжается - вопреки традиционным экономическим моделям, которые предполагают ослабление валюты на фоне снижения ставок.

Основные факторы такого поведения - страхи перед оттоком капитала из США, вызванные тарифной политикой и политической нестабильностью, а также масштабная фискальная поддержка экономики Германии. Значительная часть европейского капитала, ранее инвестированного в США, вероятно, возвращается в Европу - особенно в фондовый рынок, где акции после снижения ставок выглядят более привлекательными.

Дилемма для ЕЦБ: как управлять сильным евро

Сложившаяся ситуация ставит перед ЕЦБ непростую задачу: с одной стороны, укрепление евро оказывает дезинфляционное давление, снижая цены на импорт, с другой - может стимулировать внутренний спрос. В теории, дальнейшее смягчение политики должно сдерживать рост валюты, но на практике эффект оказывается обратным.

Как отмечают экономисты Morgan Stanley, даже при пересмотре прогнозов по базовой инфляции в сторону повышения, общий индекс может оставаться ниже целевого уровня в 2% вплоть до 2027 года. При этом ожидания по росту ВВП еврозоны на 2025 год могут быть пересмотрены в сторону повышения - за счет фискальных стимулов и увеличения инвестиций.

"Глобальный момент евро" и его значение для Украины

Выступая на прошлой неделе в Берлине, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что наступает "глобальный момент евро" - то есть возможность усиления роли единой европейской валюты как альтернативного резервного актива на фоне геополитических и экономических сдвигов.

Для Украины такая динамика может иметь как положительные, так и рисковые последствия. С одной стороны, укрепление евро может улучшить условия торговли с ЕС, на который приходится значительная доля украинского экспорта. С другой - резкие колебания валютных курсов требуют повышенного внимания со стороны НБУ и Минфина при планировании бюджета и валютных интервенций.