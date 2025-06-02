Доллар упал к мировым валютам, евро возглавил атаку

Курс доллара США упал к мировым валютам до минимального уровня за 1,5 месяца. Падение происходит на фоне новых опасений по поводу тарифной политики Вашингтона и нарастания геополитической напряженности.
Об это, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Евро возглавил атаку на доллар, несмотря на ожидаемое очередное снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ).
После правовой неясности вокруг торговых мер на прошлой неделе внимание рынков вновь сосредоточилось на планах президента США Дональда Трампа продвинуть новые пошлины.
Уже с 4 июня власти США планируют удвоить тарифы на импорт стали и алюминия - с 25% до 50%. Это усилило опасения инвесторов, особенно на фоне продолжающегося обсуждения законопроекта, дающего Белому дому право вводить налоги на иностранные компании и инвесторов из стран с "несправедливой" налоговой политикой.
Дополнительное давление на доллар оказало заявление Пекина, обвинившего США в нарушении соглашений о поставках критически важных минералов. В результате индекс доллара резко снизился, а евро - напротив - укрепился.
Минувшие выходные также сопровождались ростом глобальной напряженности. Министр обороны США Пит Хегсет заявил о "реальной и потенциально неминуемой угрозе" со стороны Китая и призвал союзников в Индо-Тихоокеанском регионе увеличить расходы на оборону.
Война России против Украины продолжается, украинские беспилотники нанесли удары по российским авиабазам в глубине территории РФ. Конфликт в Газе не показывает признаков завершения.
В ответ на нестабильность нефтяные котировки выросли примерно на 3% после решения ОПЕК+ сохранить уровень добычи в июле без изменений. Золото также немного подорожало - как традиционный "защитный актив" в условиях неопределенности.
Несмотря на то, что ЕЦБ 5 июня, как ожидается, в восьмой раз за цикл снизит ставку до 2%, курс евро уже вырос более чем на 10% к доллару за последние четыре месяца. При этом реальные (с учетом инфляции) ставки в еврозоне впервые за два года вернутся к нулю. Тем не менее, рост валюты продолжается - вопреки традиционным экономическим моделям, которые предполагают ослабление валюты на фоне снижения ставок.
Основные факторы такого поведения - страхи перед оттоком капитала из США, вызванные тарифной политикой и политической нестабильностью, а также масштабная фискальная поддержка экономики Германии. Значительная часть европейского капитала, ранее инвестированного в США, вероятно, возвращается в Европу - особенно в фондовый рынок, где акции после снижения ставок выглядят более привлекательными.
Сложившаяся ситуация ставит перед ЕЦБ непростую задачу: с одной стороны, укрепление евро оказывает дезинфляционное давление, снижая цены на импорт, с другой - может стимулировать внутренний спрос. В теории, дальнейшее смягчение политики должно сдерживать рост валюты, но на практике эффект оказывается обратным.
Как отмечают экономисты Morgan Stanley, даже при пересмотре прогнозов по базовой инфляции в сторону повышения, общий индекс может оставаться ниже целевого уровня в 2% вплоть до 2027 года. При этом ожидания по росту ВВП еврозоны на 2025 год могут быть пересмотрены в сторону повышения - за счет фискальных стимулов и увеличения инвестиций.
Выступая на прошлой неделе в Берлине, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что наступает "глобальный момент евро" - то есть возможность усиления роли единой европейской валюты как альтернативного резервного актива на фоне геополитических и экономических сдвигов.
Для Украины такая динамика может иметь как положительные, так и рисковые последствия. С одной стороны, укрепление евро может улучшить условия торговли с ЕС, на который приходится значительная доля украинского экспорта. С другой - резкие колебания валютных курсов требуют повышенного внимания со стороны НБУ и Минфина при планировании бюджета и валютных интервенций.
Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, тренд на ослабление роли доллара как глобальной резервной валюты начался где-то в 2015 году, когда доллар достиг своего пика.
"При этом на сегодняшний день нет альтернативы для доллара в этой роли. Поэтому в ближайшее десятилетие доллар точно будет оставаться основной мировой резервной валютой. Однако его конкуренты, скорее всего, понемногу будут ослаблять эту его роль", - сказал он.
По его словам, ни одна из альтернатив на сегодняшний день не имеет шанса на то, чтобы столкнуть доллар с пьедестала.
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