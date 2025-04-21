Долар упав до мінімуму за 3 роки, золото оновило рекорд через останні кроки Трампа

Спотові ціни на золото зросли на 1,7% до рекордного максимуму 3384 доларів за унцію. Індекс долара досяг трирічного мінімуму, що зробило золото більш привабливим для власників інших валют.

"По суті, ринки закладають у ціни геополітичні ризики, що зросли, зумовлені тарифною напруженістю в США і побоюваннями стагфляції, тоді як стійкий попит з боку центральних банків також забезпечує додаткове зростання цін", - сказав стратег ринку IG Йеап Джун Ронг.

Торгові війни та геополітична напруженість

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про введення "взаємних мит" щодо десятків країн. Хоча його адміністрація призупинила введення мит для деяких країн, вона посилила торговельну боротьбу з Китаєм.

Китай застеріг країни від укладення більш масштабної економічної угоди зі Сполученими Штатами за його рахунок. За наявними даними, цього Трамп домагається від країн, які прагнуть зниження мит або звільнення від них.

Тим часом у четвер Трамп почав серію атак на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, а його команда оцінювала, чи варто звільняти Пауелла.

На фронті між Росією та Україною було зафіксовано тисячі атак, які порушили одноденне великоднє припинення вогню, оголошене Володимиром Путіним. При цьому Кремль заявив, що не отримував наказу продовжувати паузу в бойових діях на лінії фронту.

Як зазначає Reuters, ці проблеми обіцяють хороші результати для безпечного злитка.

"Наступною потенційною віхою для золота може стати позначка близько 3500 доларів", - сказав Ронг.