Нова основна валюта: НБУ готується прив'язати гривню до євро

Основною валютою курсової прив'язки в Україні поки що залишається долар США. Але НБУ працює над комплексним рішенням переходу до євро в якості головної валюти.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

Гелетій повідомив, НБУ зараз проводить інтервенції на міжбанку в доларі США. "Це для нас основна курсова валюта курсовою прив'язки - тому наразі ми працюємо і будемо продовжувати працювати в доларі США", - сказав він.

За його словами, в поточних умовах необхідно відслідковувати ситуацію на глобальних фінансових ринках. Тарифні та інші протистояння зумовили збільшення волатильності. Як наслідок, спостерігається девальвація долара до євро.

"Незважаючи на ревальвацію в парі гривня-долар, з урахуванням того, що основною валютою прив'язки є долар, відповідно курс гривні до євро та інших валют обраховується за кроскурсами. Тому ми наразі спостерігаємо девальвацію до євро", - сказав Гелетій.

Переприв'язка гривні

Заступник голови НБУ повідомив, що це у фокусі уваги, "з урахуванням євроінтеграційних процесів нашої держави та важливого внеску європейських партнерів в нашу обороноздатність".

З врахуванням ймовірності фрагментації міжнародної торгівлі НБУ активно аналізує курси інших валют. У фокусі, перш за все, уваги - це євро, як важливий торгівельний партнер - Європейський Союз, сказав Гелетій.

За його словами, у рамках спеціалізованих робочих груп, які працюють у Національному банку, опрацьовують перспективу комплексного переходу до євро.

"Безумовно, це не станеться в короткостроковій перспективі. Але це важливий напрямок нашої роботи, на якому ми сфокусовані і який комплексно опрацьовуємо", - сказав він.

Основна валюта

Зараз офіційний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку. Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют.