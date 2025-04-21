Доллар упал до минимума за 3 года, золото обновило рекорд из-за последних шагов Трампа

Спотовые цены на золото выросли на 1,7% до рекордного максимума 3384 долларов за унцию. Индекс доллара достиг трехлетнего минимума, что сделало золото более привлекательным для держателей других валют.

"По сути, рынки закладывают в цены возросшие геополитические риски, обусловленные тарифной напряженностью в США и опасениями стагфляции, в то время как устойчивый спрос со стороны центральных банков также обеспечивает дополнительный рост цен", - сказал стратег рынка IG Йеап Джун Ронг.

Торговые войны и геополитическая напряженность

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении "взаимных пошлин" в отношении десятков стран. Хотя его администрация приостановила введение пошлин для некоторых стран, она усилила торговую борьбу с Китаем.

Китай предостерег страны от заключения более масштабной экономической сделки с Соединенными Штатами за его счет. По имеющимся данным, этого Трамп добивается от стран, стремящихся к снижению пошлин или освобождению от них.

Тем временем в четверг Трамп начал серию атак на главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а его команда оценивала, стоит ли увольнять Пауэлла.

На фронте между Россией и Украиной были зафиксированы тысячи атак, нарушивших однодневное пасхальное прекращение огня, объявленное Владимиром Путиным. При этом Кремль заявил, что не получал приказа продлевать паузу в боевых действиях на линии фронта.

Как отмечает Reuters, эти проблемы обещают хорошие результаты для безопасного слитка.

"Следующей потенциальной вехой для золота может стать отметка около 3500 долларов", - сказал Ронг.