Долар трохи просів: свіжі курси в обмінниках

Станом на ранок 8 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,43 гривень, курс євро зріс на 15 копійок - до 47,48 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,11 гривень, євро - по 45,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) - відбулося зниження на 5 копійок порівняно з 7 травня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 8 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4388 гривень за 1 долар (-0,0156 грн).

Офіційний курс євро становить 47,0745 гривень за 1 євро (+0,1108 грн).