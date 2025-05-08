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Долар трохи просів: свіжі курси в обмінниках

Курс долара знизився на 4 копійки (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України знову трохи знизився. Єдина європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 8 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,43 гривень, курс євро зріс на 15 копійок - до 47,48 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,11 гривень, євро - по 45,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) - відбулося зниження на 5 копійок порівняно з 7 травня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 8 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4388 гривень за 1 долар (-0,0156 грн).

Офіційний курс євро становить 47,0745 гривень за 1 євро (+0,1108 грн).

 

Ситуація на ринку

Протягом травня міжнародні резерви НБУ зросли на 10,2% - до 46,7 млрд дол. Таке зростання зумовлене значними надходженнями від зовнішніх партнерів, а також тим фактом, що у квітні 2025 року НБУ продав найменшу кількість валюти на валютному ринку, починаючи з квітня 2024 року.

У квітні Нацбанк знизив обсяг продажу валюти на валютному ринку порівняно з березнем цього року на 17,1%. Минулого місяця НБУ продав на валютному ринку 2,2 млрд дол., а купив для поповнення резервів - 17,5 млн дол.

Поточний обсяг резервів НБУ забезпечує потребу в імпорті України на 5,6 місяців.

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Курс долара