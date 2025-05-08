Доллар немного просел: свежие курсы в обменниках

По состоянию на утро 8 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,43 гривен, курс евро вырос на 15 копеек – до 47,48 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,11 гривен, евро по 45,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) – произошло снижение на 5 копеек по сравнению с 7 мая.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 8 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4388 гривен за 1 доллар (-0,0156 грн).

Официальный курс евро составляет 47,0745 гривен за 1 евро (+0,1108 грн).