Доллар немного просел: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова немного снизился. Единая европейская валюта подешевела на 13 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 8 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,43 гривен, курс евро вырос на 15 копеек – до 47,48 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,11 гривен, евро по 45,60 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) – произошло снижение на 5 копеек по сравнению с 7 мая.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.
Официальный курс на 8 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4388 гривен за 1 доллар (-0,0156 грн).
Официальный курс евро составляет 47,0745 гривен за 1 евро (+0,1108 грн).
На протяжении мая международные резервы НБУ выросли на 10,2% - до 46,7 млрд дол. Такой рост обусловлен значительными поступлениями от внешних партнером, а также тем фактом, что в апреле 2025 года НБУ продал наименьшее количество валюты на валютном рынке, начиная с апреля 2024 года.
В апреле Нацбанк снизил объем продажи валюты на валютном рынке по сравнению с мартом этого года на 17,1%. В прошлом месяце НБУ продал на валютном рынке 2,2 млрд дол., а купил для пополнения резервов - 17,5 млн дол.
Текущий объем резервов НБУ обеспечивает потребность в импорте Украины на 5,6 месяцев.
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