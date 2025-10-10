UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Долар трохи подорожчав, а євро подешевшало в обмінниках

Фото: Курс долара в обмінниках зріс на 4 копійки (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 10 жовтня збільшився на 4 копійки, а євро подешевшало на 11 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 10 жовтня середній курс продажу долара зріс на 4 копійки порівняно з 9 жовтня і становив 41,71 гривень, курс євро знизився на 11 копійок до 48,56 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,17 гривні, євро - по 47,91 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,51-41,54 грн/долар (купівля-продаж) - збільшення на 4 копійки порівняно із закриттям 9 жовтня.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 10 жовтня порівняно з 9 жовтня на 10 копійок - до 41,5062, водночас курс євро зріс на 7 копійок і становив 48,2053 гривень.

Прогноз курсу долара

Аналітики компанії-оператора ринку обміну валют КИТ Group вважають, що курс долара до кінця поточного року зберігатиметься в діапазоні 41,3-42 гривні.

Курс в обмінниках