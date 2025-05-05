Долар трохи подешевшав: свіжі курси в обмінниках

Станом на ранок 5 травня середній курс продажу долара в Україні знизився на 33 копійки до 41,47 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 47,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,17 гривень, євро - по 46,87 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,60-41,65 грн/долар (купівля-продаж) - відбулося незначне зниження на 2-4 копійки порівняно з 2 травня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар продовжує дорожчати з 1 травня.

Офіційний курс на 5 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7091 гривень за 1 долар (+0,1146 грн).

Офіційний курс євро становить 47,3127 гривень за 1 євро (+0,2319 грн).