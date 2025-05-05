Доллар немного подешевел: свежие курсы в обменниках

По состоянию на утро 5 мая средний курс продажи доллара в Украине снизился на 33 копейки до 41,47 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 47,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,17 гривен, евро по 46,87 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,60-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) – произошло незначительное снижение на 2-4 копейки по сравнению с 2 мая.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар продолжает дорожать с 1 мая.

Официальный курс на 5 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,7091 гривен за 1 доллар (+0,1146 грн).

Официальный курс евро составляет 47,3127 гривен за 1 евро (+0,2319 грн).