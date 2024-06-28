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Долар подешевшав: НБУ встановив офіційний курс на 1 липня

Фото: курс долара впав на 8 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні на перший день нового місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4542 грн за 1 долар (-0,0832 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,2658 гривень за 1 євро (-0,0889 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 1 копійку до 40,47-40,50 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 40,80 гривень.

Ситуація на ринку

Девальвація гривні у червні призупинилася після того, як за квітень курс долара зріс на 1,1%, а за травень - на 2,1%. У червні курс долара зріс лише на 3 копійки. Усього з початку року долар подорожчав на 6,7%.

При цьому прогнози говорять про зростання курсу долара до кінця року до рівня 42 грн/долар.

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