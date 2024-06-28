RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар подешевел: НБУ установил официальный курс на 1 июля

Фото: курс доллара упал на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на первый день нового месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,4542 гривен за 1 доллар (-0,0832 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,2658 гривен за 1 евро (-0,0889 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 40,47-40,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 40,80 гривен.

Ситуация на рынке

Девальвация гривны в июне приостановилась после того, как за апрель курс доллара вырос на 1,1%, а за май - на 2,1%. В июне курс доллара вырос всего на 3 копейки. Всего с начала года доллар подрожал на 6,7%.

При этом прогнозы говорят о росте курса доллара до конца года до уровня 42 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ