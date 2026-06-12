Долар трохи подешевшав: які курси встановили банки на 12 червня та де найвигідніше купити валюту

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Долар в обмінниках: купівля – 44,90 грн (-10 коп.), продаж – 44,80 грн (-5 коп.).

купівля – 44,90 грн (-10 коп.), продаж – 44,80 грн (-5 коп.). Євро в обмінниках: купівля – 52,20 грн (-15 коп.), продаж – 52 грн (-10 коп.).

купівля – 52,20 грн (-15 коп.), продаж – 52 грн (-10 коп.). Долар залишається вище 45 грн у більшості великих банків, хоча зростання призупинилося.

Найдешевший долар серед банків продає ПУМБ за комерційним курсом – 45,10 грн (-10 коп.).

Найвигідніший курс купівлі долара пропонують Ощадбанк та ПУМБ – 44,80 грн (-5 коп. та -10 коп. відповідно).

Найдешевше євро можна купити в Ощадбанку – за 52,25 грн (-10 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках трохи знизився після кількох днів активного зростання. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,90 гривні (-10 коп.), а продати – за 44,80 гривні (-5 коп.).

Євро також подешевшав. Середній курс купівлі знизився на 15 копійок – до 52,20 гривні, а продажу – на 10 копійок, до 52 гривень.

Фото: курс валют в обмінниках на 12 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Після стрімкого підвищення курсів напередодні банки переважно перейшли до стабілізації. Водночас долар продовжує утримуватися вище психологічної позначки у 45 гривень.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,10 гривні (-15 коп.). Картковий курс залишився на рівні 45,24 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,30 гривні (-15 коп.), а картковий курс – 52,35 гривні (без змін).

Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,20 гривні (-5 коп.), а для карткових операцій – по 45,30 гривні (-5 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 52,25 гривні (-10 коп.), а картковий курс становить 52,40 гривні (-5 коп.).

''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,10 гривні (-10 коп.), а в касах – по 45,30 гривні (-10 коп.). Євро у відділеннях коштує 52,50 гривні (-10 коп.).

Monobank продає долар по 45,24 гривні (без змін). Курс євро становить 52,33 гривні (без змін), що залишається одним із найвигідніших показників серед великих банків.

Фото: курс валют в банках (продаж) на 12 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніший курс продажу серед банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 45,10 грн (-10 коп.). В Ощадбанку долар коштує 45,20 грн (-5 коп.), у Monobank – 45,24 грн (без змін).

Євро: найдешевше купити європейську валюту сьогодні можна в Ощадбанку – 52,25 грн (-10 коп.). У ПриватБанку курс становить 52,30 грн (-15 коп.), у Monobank – 52,33 грн (без змін).

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк та ПУМБ – по 44,80 грн (-5 коп. та -10 коп. відповідно). У Monobank валюту купують по 44,78 грн (-3 коп.), у ПриватБанку – по 44,65 грн (-15 коп.).

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в Ощадбанку – по 51,70 грн (-5 коп.). Такий самий курс пропонує Monobank (-4 коп.). У ПУМБ валюту купують по 51,80 грн (-10 коп.).