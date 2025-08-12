UA

Долар трохи подешевшав, євро просіло сильніше в обмінниках

Фото: Курс долара в обмінниках трохи знизився (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 12 серпня трохи знизився, а євро втратило 15 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 12 серпня середній курс продажу долара трохи знизився порівняно з 11 серпня і становив 41,63 гривень, курс євро знизився сильніше - на 15 копійок до 48,51 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,13 гривень, євро - по 47,87 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям 11 серпня.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 12 серпня порівняно з 11 серпня на 6 копійок - до 41,449, водночас курс євро залишили на попередньому рівні, він становив 48,1969 гривень.

Безготівковий валютний ринок

За даними НБУ, протягом 1-8 серпня обсяг операцій з купівлі-продажу валюти банками на безготівковому ринку в середньому становив 313 млн доларів. При цьому обсяг операцій з продажу валюти клієнтами банків у середньому становив 222 млн доларів на добу, а обсяг купівлі - 340 млн доларів. Обсяг купівлі безготівкового долара на цьому ринку майже завжди перевищує обсяг продажу, така тенденція зберігається впродовж 2025 року.

