Доллар немного подешевел, евро просело сильнее в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 12 августа немного снизился, а евро потеряло 15 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 12 августа средний курс продажи доллара немного снизился по сравнению с 11 августа и составил 41,63 гривен, курс евро снизился сильнее - на 15 копеек до 48,51 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,13 гривен, евро по 47,87 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием 11 августа.
Национальный банк Украины повысил курс доллара на 12 августа по сравнению с 11 августа на 6 копеек – до 41,449, при это курс евро был оставлен на предыдущем уровне и составил 48,1969 гривен.
По данным НБУ, на протяжении 1-8 августа объем операций с купли-продажи валюты банками на безналичном рынке в среднем составил 313 млн долларов. При этом, объем операций с продажи валюты клиентами банков в среднем составлял 222 млн долларов в сутки, а объем покупки – 340 млн долларов. Объем покупки безналичного доллара на этом рынке почти всегда превышает объем продажи, такая тенденция сохраняется на протяжении 2025 года.