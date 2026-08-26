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Долар і євро падають у ціні: курс НБУ на 27 серпня та як імпорт впливатиме на попит

16:35 26.08.2026 Ср
2 хв
Закупівлі перед осінньо-зимовим сезоном можуть збільшити попит на валюту
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар і євро падають у ціні: курс НБУ на 27 серпня та як імпорт впливатиме на попит Фото: НБУ оновив офіційний курс валют на 27 серпня (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України оновив офіційні курси долара та євро на четвер, 27 серпня. І американська, і європейська валюти продовжили дешевшати.

Яким буде курс основних валют та що може вплинути на попит на валюту у вересні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 27 серпня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,57 грн. Напередодні, 26 серпня, американська валюта коштувала 44,67 грн. Таким чином, за добу долар подешевшав на 10 копійок.

Офіційний курс євро на четвер встановлено на рівні 52,00 грн. 26 серпня європейська валюта коштувала 52,08 грн. Євро, відповідно, втратив 8 копійок.

Долар і євро падають у ціні: курс НБУ на 27 серпня та як імпорт впливатиме на попит

Фото: офіційний курс валют НБУ на 27 серпня (інфографіка РБК-Україна)

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Що відбуватиметься з попитом на валюту у вересні

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тараса Лєсового у коментарі РБК-Україна, одним із головних факторів для валютного ринку у вересні стане попит з боку імпортерів.

За січень-липень 2026 року Україна імпортувала товарів на 58,1 млрд доларів, тоді як обсяг експорту становив 24,1 млрд доларів. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за цей період сягнуло приблизно 34 млрд доларів.

Тобто на кожен долар товарного експорту припадає близько 2,4 долара імпорту.

На думку експерта, у вересні попит на валюту може додатково посилитися через сезонні закупівлі. Йдеться, зокрема, про придбання енергоресурсів, пального та обладнання напередодні осінньо-зимового сезону.

Це створюватиме додатковий попит на іноземну валюту з боку імпортерів.

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