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Доллар держится ниже 45: курс валют в банках и обменниках на 27 августа

10:40 27.08.2026 Чт
3 мин
Какие курсы установили ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ и Monobank?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар держится ниже 45: курс валют в банках и обменниках на 27 августа Фото: банки и обменники обновили курс валют на 27 августа (коллаж РБК-Украина)
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Банки и обменные пункты утром 27 августа обновили стоимость доллара и евро. Курс в разных учреждениях может отличаться в зависимости от способа обмена.

Какой курс доллара и евро установили сегодня банки и обменники, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 27 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,77 грн (-3 коп.) для продажи и 44,68 грн (-2 коп.) для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,15 грн. (-3 коп.), а покупают – по 51,95 грн. (-5 коп.).

Доллар держится ниже 45: курс валют в банках и обменниках на 27 августа

Фото: Курс валют в обменниках 27 августа (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,75 грн (-10 коп.), а для карт курс составляет 44,84 грн (без изменений). Евро в отделениях можно купить по 52,35 грн (-10 коп.), а для карт – 52,35 грн (без изменений).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,75 грн (-5 коп.), а для карт – 44,90 грн (-5 коп.). Евро в мобильном приложении можно купить по 52,35 грн (-10 коп.), а для карт – 52,55 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,00 грн (без изменений), а по коммерческому курсу – 44,80 грн (без изменений). Евро в кассах банка можно купить по 52,40 грн (-10 коп.).

Monobank продает доллары по 44,83 грн (без изменений), а евро – по 52,33 грн (без изменений).

Доллар держится ниже 45: курс валют в банках и обменниках на 27 августа

Фото: Курс валют в банках 27 августа (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагают ПриватБанк в отделениях и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 44,75 грн.

Далее следуют ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн, Monobank – 44,83 грн и ПриватБанк для карт – 44,84 грн.

Дороже всего американскую валюту продают ПУМБ в отделениях – 45,00 грн и Ощадбанк для карт – 44,90 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс сегодня предлагают ПриватБанк для карт и в отделениях, а также Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 52,35 грн.

Далее следуют Monobank – 52,33 грн, ПУМБ – 52,40 грн, а дороже всего европейская валюта стоит в Ощадбанке для карт – 52,55 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,50 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,45 грн, Ощадбанк для карт – 44,40 грн, ПУМБ в отделениях – 44,40 грн, Monobank – 44,43 грн, ПриватБанк для карт – 44,30 грн, а в отделениях4 ПриватБанка.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,80 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,70 грн, ПУМБ – 51,70 грн, Monobank – 51,67 грн, ПриватБанк для карт – 51,60 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 51,35 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня

  • ПриватБанк (в отделениях) – 44 750 грн.
  • Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 44 750 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 44800 грн.
  • Monobank – 44 830 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 44 840 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 44 900 грн.
  • ПУМБ (в отделениях) – 45000 грн.
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