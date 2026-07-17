Долар за тиждень: чи варто було купувати валюту в понеділок та до яких цін готуватися далі

Валютний ринок протягом тижня (з 13 по 17 липня) демонстрував активні коливання. Після стрімкого здорожчання у вівторок та середу, наприкінці тижня гривня почала поступово відігравати позиції.
Скільки коштували 100 доларів у популярних банках на початку тижня та сьогодні і до яких цін готуватися з понеділка - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Якщо ви планували придбати 100 доларів на початку тижня (13 липня) та вирішили зробити це сьогодні (17 липня), ви помітите невелику різницю.
У Monobank 100 доларів на початку тижня коштували 4 469 грн, а сьогодні за них доведеться віддати 4 480 грн - це на 11 гривень дорожче.
В Ощадбанку (у мобільному додатку) вартість такої суми за тиждень зросла на 20 гривень: з 4 465 грн до 4 485 грн.
У касах ПриватБанку 100 доларів сьогодні коштують 4 485 грн, тоді як у понеділок їх можна було придбати за 4 470 грн (різниця +15 гривень).
Водночас деякі курси виявилися більш стабільними. Наприклад, картковий курс ПриватБанку за весь тиждень не змінився, залишившись на позначці 4 484 грн за 100 доларів. У касах ПУМБ ціна за 100 доларів змінилася з 4 490 грн у понеділок до 4 500 грн сьогодні, що на 10 гривень більше.
Фото: курс валют в банках 17 липня (інфографіка РБК-Україна)
Тиждень розпочався з відносно спокійних показників, коли долар у більшості банків коливався в межах 44,65-44,90 грн. Проте вже у вівторок та середу валюта різко пішла вгору: майже всі фінансові установи підняли курси на 20-30 копійок, а подекуди ціна перетнула позначку 45 грн.
Четвер та п’ятниця принесли певну "корекцію" на ринок. Банки почали знижувати котирування, намагаючись відіграти частину попереднього зростання. Хоча долар трохи подешевшав порівняно з піковими значеннями середи, він все ще тримається вище показників понеділка.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, стабільність на валютному ринку зараз означає, що система вміє справлятися з ризиками, а не те, що їх немає зовсім. Такою є ситуація наприкінці липня.
На період з 20 по 26 липня очікуються такі коридори курсів:
Банкір зазначає, що це не означає, що курс буде незмінним. Це межі, у яких ціна валюти може коливатися без загрози для рівноваги на ринку.
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