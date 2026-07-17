Долар за тиждень: чи варто було купувати валюту в понеділок та до яких цін готуватися далі

Головне:

Динаміка: Після помітного здорожчання долара у вівторок та середу, наприкінці тижня ринок пішов на "корекцію". Банки почали знижувати курси, наближаючи їх до значень початку тижня.

Після помітного здорожчання долара у вівторок та середу, наприкінці тижня ринок пішов на "корекцію". Банки почали знижувати курси, наближаючи їх до значень початку тижня. Результати: Попри зниження в останні дні, вартість 100 доларів у більшості банків станом на 17 липня все ще на 10-20 гривень вища, ніж була в понеділок.

Попри зниження в останні дні, вартість 100 доларів у більшості банків станом на 17 липня все ще на 10-20 гривень вища, ніж була в понеділок. Прогноз на 20-26 липня: Експерти очікують, що долар коливатиметься в межах 44,5-45 грн.

Експерти очікують, що долар коливатиметься в межах 44,5-45 грн. Ситуація на ринку: За словами банкірів, поточна стабільність валютного ринку демонструє здатність системи витримувати ризики, а зазначені коридори курсів є безпечними межами для ринкової рівноваги.

За словами банкірів, поточна стабільність валютного ринку демонструє здатність системи витримувати ризики, а зазначені коридори курсів є безпечними межами для ринкової рівноваги. Порада: Валютний ринок залишається динамічним. Щоб отримати найвигідніші умови, варто стежити за актуальними курсами у мобільних застосунках банків безпосередньо перед обміном.

Як змінилася вартість 100 доларів за тиждень

Якщо ви планували придбати 100 доларів на початку тижня (13 липня) та вирішили зробити це сьогодні (17 липня), ви помітите невелику різницю.

У Monobank 100 доларів на початку тижня коштували 4 469 грн, а сьогодні за них доведеться віддати 4 480 грн - це на 11 гривень дорожче.

В Ощадбанку (у мобільному додатку) вартість такої суми за тиждень зросла на 20 гривень: з 4 465 грн до 4 485 грн.

У касах ПриватБанку 100 доларів сьогодні коштують 4 485 грн, тоді як у понеділок їх можна було придбати за 4 470 грн (різниця +15 гривень).

Водночас деякі курси виявилися більш стабільними. Наприклад, картковий курс ПриватБанку за весь тиждень не змінився, залишившись на позначці 4 484 грн за 100 доларів. У касах ПУМБ ціна за 100 доларів змінилася з 4 490 грн у понеділок до 4 500 грн сьогодні, що на 10 гривень більше.

Фото: курс валют в банках 17 липня (інфографіка РБК-Україна)

Хронологія тижня: від росту до зниження

Тиждень розпочався з відносно спокійних показників, коли долар у більшості банків коливався в межах 44,65-44,90 грн. Проте вже у вівторок та середу валюта різко пішла вгору: майже всі фінансові установи підняли курси на 20-30 копійок, а подекуди ціна перетнула позначку 45 грн.

Четвер та п’ятниця принесли певну "корекцію" на ринок. Банки почали знижувати котирування, намагаючись відіграти частину попереднього зростання. Хоча долар трохи подешевшав порівняно з піковими значеннями середи, він все ще тримається вище показників понеділка.

Прогноз на наступний тиждень

Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, стабільність на валютному ринку зараз означає, що система вміє справлятися з ризиками, а не те, що їх немає зовсім. Такою є ситуація наприкінці липня.

На період з 20 по 26 липня очікуються такі коридори курсів:

Долар: 44,5-45 грн/долар.

44,5-45 грн/долар. Євро: 50,5-52,5 грн/євро.

Банкір зазначає, що це не означає, що курс буде незмінним. Це межі, у яких ціна валюти може коливатися без загрози для рівноваги на ринку.