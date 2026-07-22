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Доллар и евро снова изменили позиции: актуальный курс валют в Украине на 22 июля

09:57 22.07.2026 Ср
3 мин
Где сегодня дешевле купить 100 долларов
aimg Ирина Гамерская
Доллар и евро снова изменили позиции: актуальный курс валют в Украине на 22 июля Фото: сколько стоят доллар и евро 22 июля (коллаж РБК-Украина)
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В Украине на утро 22 июля несколько изменились средние курсы иностранной валюты. Доллар в обменниках и банках преимущественно демонстрирует небольшой рост, в то время как евро колеблется разнонаправленно.

Об актуальных данных о курсе валют в обменниках и ведущих банках страны - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Ситуация на рынке: По состоянию на 22 июля, средний курс валют демонстрирует незначительные колебания. Доллар в обменниках и банках преимущественно прибавил по несколько копеек, в то время как евро колеблется разнонаправленно.
  • Где выгоднее покупать: Самую низкую цену на доллар держат обменники - в среднем 44,75 грн (100 долларов обойдутся в 4 475 грн).
  • Курс в банках: Среди популярных банков (ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank) купить доллар в кассах или приложениях можно за 44,90 грн (4490 грн за сотню). Дороже всего среди перечисленных банков наличный доллар обходится в ПУМБ - 45,10 грн (4 510 грн за 100 долларов).

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 22 июля портал Minfin приводит средний курс доллара на уровне 44,75 (+1 коп) гривен для покупки и 44,65 (+2 коп) гривен - для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,35(-3 коп) гривен, а сдать - по 51,15 (-5 коп) гривны.

Доллар и евро снова изменили позиции: актуальный курс валют в Украине на 22 июля

Фото: курс валют в обменниках 22 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,96 (+5 коп) гривны для покупки и 44,49 (+6 коп) гривны - для сдачи валюты.

Евро в банках можно купить по 51,42 (+6 коп) гривны, а сдать - по 50,78 (-5 коп) гривен.

Доллар и евро снова изменили позиции: актуальный курс валют в Украине на 22 июля

Фото: курс валют в банках 22 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,90 (без изменений) гривны, а картой - 45,04 (+4 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,45 (без изменений) гривны, а картой - 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,90 (без изменений) гривны, а картой – 45 (без изменений) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" обойдется в 51,45 (-5 коп) гривну, а картой - 51,65 (без изменений) гривен.

ПУМБ в кассах продает доллары по 45,10 (+10 коп) гривен, а картой - 44,90 (+10 коп) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 44,90 (+10 коп) гривны, а евро - по 51,50 (+3 коп) гривны.

Сколько стоит 100 долларов сегодня?

Для того чтобы купить 100 долларов по состоянию на 22 июля, придется потратить от 4475 до 4510 гривен, в зависимости от того, где именно совершать обмен.

Выгоднее всего (обменники):

В обменниках средняя цена покупки составляет 44,75 грн за доллар, а 100 долларов - 4 475 гривен.

Банки:

Большинство крупных банков держат курс продажи наличных или в приложениях на уровне 44,90 грн.

100 долларов - 4 490 гривен. (в Ощадбанке по карточному курсу - ровно 4 500 грн).

Дороже всего (ПУМБ):

В кассах ПУМБа курс несколько выше и составляет 45,10 грн за доллар, а 100 долларов соответственно - 4 510 гривен.

Итак, меньше всего средств сегодня пойдет на покупку в обменниках (4 475 грн за сотню), а среди банков дешевле обойдется вариант в ПриватБанке, Ощадбанке (в приложении) или Monobank - там 100 долларов будут стоить 4 490 гривен.

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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